Pod koniec maja Proton, usługa z bezpieczną i prywatną skrzynką pocztową, odświeżyła nie tylko stronę główną stanowiącą centrum sterowania wszystkimi funkcjami, ale także wprowadza nowe plany oferujące dodatkowe korzyści. To już nie tylko Proton Mail. Firma rozszerzyła zakres swoich usług o Proton VPN, Proton Calendar i Proton Drive. Ostatnia z usług to przestrzeń w chmurze do bezpiecznego przechowywania plików. Do tej pory była ona dostępna wyłącznie przez przeglądarkę internetową - teraz można z niej korzystać także na urządzeniach mobilnych z iOS i Androidem dzięki specjalnej aplikacji.

Aplikacja mobilna Proton Drive dają swobodę dostępu do przechowywanych w chmurze plików i folderów z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Dzięki niej można w szybki i prosty sposób przesłać pliki i zdjęcia do Proton Drive i uzyskać do nich dostęp na innym urządzeniu mobilnym lub na laptopie czy komputerze stacjonarnym,. Wystarczy zalogować się na stronę proton.me lub skorzystać z dedykowanych aplikacji. Wszystkie pliki są synchronizowane w chmurze w taki sposób, by były bezproblemowo dostępne na wszystkich urządzeniach i platformach. Dostęp do plików może być chroniony dodatkowym kodem PIN, który jest wymagany do odszyfrowania zawartości aplikacji mobilnej.

Przy okazji warto wspomnieć, że usługi Proton są dostępne w promocji. Mail Plus oferuje obsługę 1 niestandardowej domeny e-mail, 10 adresów e-mail, 10 aliasów Hide My Email, udostępnianie kalendarza oraz 15 GB przestrzeni dyskowej. W promocyjnej cenie usługę można kupić za 39,96 euro za pierwszy rok (3,33 euro miesięcznie). Proton Unlimited o łącznej przestrzeni dyskowej 500 GB z dostępem do Proton Drive, VPN i Calendar kosztuje 93,48 euro za pierwszy rok (7,79 euro miesięcznie). Oferta obowiązuje do końca roku i jest dostępna na stronie Proton.

To już kolejna aplikacja mobilna, jaką Proton udostępnia użytkownikom iPhone'ów. Pod koniec ubiegłego miesiąca firma udostępniła w App Store Proton Calendar - dedykowaną apkę dla kalendarza, z której wcześniej korzystali już posiadacze urządzeń z Androidem. Kalendarz automatycznie zabezpiecza wszystkie wydarzenia dzięki szyfrowaniu end-to-end - nawet te, które udostępniane są od osób korzystających z innych kalendarzy i aplikacji. Twórcy zapewniają, że dzięki tym rozwiązaniom szczegóły wydarzenia, w tym tytuł, opis, lokalizacja i zaproszone osoby, są szyfrowane, więc nawet my ich nie widzimy. Apka synchronizuje dane między urządzeniami więc bez względu na to, gdzie edytujemy lub przeglądamy wpisy w kalendarzu, wszystkie dane będą aktualne i bezpieczne.