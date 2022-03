Amerykański oddział TikToka jest na etapie finalizowania umowy, dzięki której dane o użytkownikach z USA przestaną trafiać do Chin

Od momentu gdy Musica.ly zostało przejęte przez chińską spółkę ByteDance i przemianowane na TikToka, zaczęły pojawiać się głosy o zagrożeniu prywatności amerykańskich użytkowników. Jeszcze za czasu prezydentury Trumpa pojawiły się pogłoski o możliwych próbach wprowadzenia ograniczeń dzielenia się z chińską firmą macierzystą danymi o obywatelach USA. Były już prezydent nawoływał do zaprzestania używania TikToka obawiając się chińskiej inwigilacji. Wszystko wskazuje na to, że działania te faktycznie mogą w najbliższym czasie wejść w życie. Pomóc ma w tym Oracle.

Chińczycy mogą stracić dostęp do danych o obywatelach USA

Według raportu BuzzFeed News amerykański odział TikToka oraz firma Oracle pracują nad „Projektem Texas”, który ma na celu wprowadzenie kontroli ograniczających udostępnianie danych o obywatelach. Dedykowany zespół inżynierów i specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa ma stanąć na straży prywatności użytkowników pozostając poza nadzorem TikToka. To nie pierwszy raz kiedy Stany Zjednoczone chcą odciąć się od chińskiej kontroli. Jeszcze za Trumpa Komitet ds. Inwestycji Zagranicznych nakazał ByteDance wycofanie się z działalności w USA. Firma ma bowiem bezpośrednie powiązania z chińskim rządem i według amerykańskich specjalistów stanowi zagrożenie dla interesów kraju.

TikTok odwołał się w sądzie do zakazów i odniósł chwilowe zwycięstwo, ponieważ według sędziów administracja Trumpa przekroczyła uprawienia wynikające z International Emergency Economic Powers Act. Sprawa zamarła bez kontynuacji aż do teraz. Według Reuters Oracle pomimo braku oficjalnej zgody ze strony ByteDance będzie przechowywało dane amerykańskich użytkowników na swoich serwerach. Nie wiadomo jednak jakich dokładnie informacji to dotyczy i czy Chińczycy nie otrzymają tylko części danych, czy też może Amerykanie całkowicie ich odetną. Te kwestie Oracle ma dopiero rozstrzygnąć. Istnieje także prawdopodobieństwo, że europejskie odziały zastosują podobne działania.