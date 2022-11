TikTok zmiażdżył konkurencję, lecz to mu nie wystarczy

TikTok od kilku lat wspina się na sam szczyt, jednak ostatni rok był dla chińskiej platformy rekordowy. Jak informowaliśmy, w 2021 roku najpopularniejszą witryną internetową było właśnie tiktok.com, przebijając samego Google’a - mając na uwadze wyszukiwarkę, Tłumacza, Mapy, Gmaila i wszystkie inne usługi w jednym.

Źródło: Depositphotos

Aplikacja pod względem ilości pobrań na urządzeniach mobilnych również nie miała sobie równych i zwyczajnie zostawiła w tyle wszystkie apki, które w ostatnich latach królowały. Instagram, YouTube czy Facebook oglądali plecy chińskiego giganta, który dumnie spoglądał na nich z góry - i właściwie to się nie zmienia. Wręcz przeciwnie, doszło do tego, że największe social media robią wszystko, żeby być jak najbardziej podobnym do TikToka, a vertical video zwyczajnie zalewają internet z każdej możliwej strony.

YouTube wprowadził format Shorts, Meta wprowadziła Rolki na Instagramie i Facebooku, na których punkcie całkowicie oszalała - i był moment, że Instagram całkowicie miał zamienić się w TikToka 2.0, co jednak powstrzymał bunt społeczności. TikTok zrobił więc ogromne zamieszanie na tym gruncie, lecz teraz chiński gigant ma nowy plan - chce stać się równie mocnym graczem na rynku… e-commerce.

Źródło: Depositphotos

Prezenty na święta kupicie na… TikToku?

TikTok Shop, bo właśnie taką nazwę na tę chwilę nosi sklep chińskiego giganta, to zwyczajnie możliwość robienie zakupów online z poziomu aplikacji służącej do oglądania i udostępniania wideo. To dość ciekawy system, który wcześniej raczej nie był spotykany - chociaż byliśmy już świadkami pomysłu “w drugą stronę”, bowiem Amazon zaprezentował jakiś czas temu swoje Inspire, czyli właśnie krótkie wideo z zakupionymi produktami.

TikTok podchodzi do sprawy trochę inaczej - i na tym etapie można przyznać, że zdaje się to mieć nieco większy potencjał, szczególnie pod względem materiałów reklamowych tworzonych przez influencerów. Jak jednak informuje sama firma, ma to być świetne rozwiązanie ze względu na możliwość sprzedawania swoich produktów przy pomocy takich narzędzi jak zwykłe filmy na wallu, transmisje na żywo czy karty produktowe - całość ma być wygodna i przenosić nas do sklepu jednym kliknięciem. Jak wyjdzie - to czas pokaże. Zdaje się jednak, że chiński gigant postanowił na poważnie ruszyć z TikTok Shop.

Źródło: Depositphotos

Sklep TikToka startuje w Stanach Zjednoczonych

Sprzedawcy ze Stanów Zjednoczonych mają już możliwość zarejestrowania się w TikTok Shop. Do tej pory całość raczkowała w Wielkiej Brytanii i niektórych regionach w Azji, jednak zdaje się, że pójście na tak ogromny rynek jak USA i to w tak gorącym okresie oznacza, że TikTok chce wejść z pełną mocą w e-commerce.

Co również istotne, sprzedaż na TikToku ma być jak najbardziej bezpieczna i zaufana. Na stronie, na której można się zarejestrować do nowego gracza na rynku e-commerce możemy przeczytać, że korporacje handlowe muszą przedstawić dokument rejestracyjny firmy w USA, aby złożyć wniosek, a indywidualni sprzedawcy potrzebują paszportu lub prawa jazdy wydanego w USA. Wnioski zostaną rozpatrzone w ciągu 1-2 dni.

Źródło: Depositphotos

TikTok Shop - ile chińska firma będzie pobierać prowizji?

Chociaż rejestracja do sklepu jest darmowa, to za sprzedaż produktów TikTok będzie oczywiście pobierał prowizje. Jak można przeczytać na oficjalnej stronie, prowizja za każdą sprzedaż produktu wynosi 5 procent. Jest ona zmniejszana do 1,8 procent przez pierwsze 90 dni po udanej rejestracji, jednak po tym czasie wraca do “normy”.

Start sklepu w Europie, a co za tym idzie i w Polsce, to już zatem raczej kwestia czasu. Co sądzicie o takim pomyśle i czy widzicie w tym szansę na kolejny sukces dla chińskiej firmy?

Źródło: Business Insider

Stock Image from Depositphotos