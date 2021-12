Jak podaje Cloudfare w swoim raporcie, TikTok został najczęściej odwiedzaną domeną w 2021 roku, pobijając nawet samo Google. Najpopularniejsza wyszukiwarka na świecie była odwiedzana przez internautów mniej razy, niż aplikacja służąca do odtwarzania filmików. Brzmi absurdalnie i po prostu ciężko w to uwierzyć, nieprawdaż?

Fakt, że TikTok przebił pozostałe media społecznościowe, specjalnie nie dziwi. Chińska aplikacja radzi sobie bardzo dobrze od dłuższego czasu, wspinając się tylko po szczeblach popularności. Ilość użytkowników na wszystkich platformach, masa wrzucanych materiałów i “tiktokowi celebryci” są tylko dowodem na globalny fenomen tej aplikacji. Z tego względu niższe pozycje Facebooka, YouTube’a, Twittera czy WhatsAppa nie są zaskakujące. W zestawieniu TOP 10 znajduje się także Netflix, Amazon, Apple czy Microsoft.

Lista najczęściej odwiedzanych domen w tym roku prezentuje się następująco:

TikTok.com Google.com Facebook.com Microsoft.com Apple.com Amazon.com Netflix.com YouTube.com Twitter.com WhatsApp.com

Tegoroczny sukces TikToka robi jeszcze większe wrażenie, kiedy weźmiemy pod uwagę, że w zeszłym roku ich domena zajmowała dopiero siódme miejsce w rankingu Cloudfare. TikTok szczyt popularności osiągnął na początku 2020 roku, kiedy wybuchła pandemia. Mnóstwo ludzi siedząc na lockdownie szukała sposobu na ciekawą rozrywkę i to właśnie chińska aplikacja zdawała się być najlepszą propozycją. Od tamtej pory z każdym dniem wyłącznie przybywało użytkowników, aż w końcu we wrześniu ogłoszono, że aplikacja może pochwalić się wynikiem ponad miliarda aktywnych użytkowników w miesiącu. Niedługo po tym niesamowitym osiągnięciu, TikTok przebił Facebooka w ilości pobrań, zarówno na iPhone’ach, jak i telefonach z Androidem.

Cloudfare ujawniło również, że z początku roku prowadziło Google. TikTok obejmował prowadzenie kilka razy w lutym, marcu i maju, jednak siadał na fotelu lidera wyłącznie na kilka dni. Sytuacja odwróciła się o 180 stopni po 10 sierpnia - od tamtej pory to chińska aplikacja pewnie zajmowała pierwsze miejsce i Google tylko czasem wskakiwało na szczyt podium. Jak możemy przeczytać w raporcie, miesiącami należącymi całkowicie do TikToka był październik i listopad, włączając w to również Święto Dziękczynienia i Czarny Piątek. Aplikacja nie miała sobie równych w najgorętszym okresie dla Amerykanów.

Co prawda, Cloudfare przyznaje, że ich rankingi nie muszą w 100% odzwierciedlać prawdziwych liczb i wyników. Firma przyznaje, że “ranking pochodzi z naszego publicznego resolwera DNS 1.1.1.1, a więc nie jest związany z liczbą unikalnych użytkowników lub odwiedzających miesięcznie”. Oznacza to, że ranking zawiera zatem tylko niewielką część całkowitego ruchu na tych stronach - a to z drugiej strony pokazuje, jakim TikTok stał się gigantem.

Detronizacja Google z pierwszego miejsca robi wrażenie i jest niesamowitym osiągnięciem. Liczby stale rosną, więc możemy spodziewać się jeszcze lepszych wyników w przyszłym roku. Mało tego - wkrótce TikToki będziemy mogli oglądać nawet… w Tesli. Nowa aktualizacja wprowadza chińską aplikacje do software’u samochodów, o czym ostatnio informowaliśmy.

Osobiście nie do końca rozumiem fenomen tej aplikacji - dałem jej szansę kilka miesięcy temu i dość skutecznie się odbiłem. Starałem się “nauczyć algorytm” co mnie interesuje, jednak po miesiącu w miarę regularnego przeglądania tiktoków, w żadnym stopniu mnie to nie porwało i właściwie w tej chwili do appki zaglądam tylko w momencie, kiedy jakiś znajomy wyśle mi link do filmiku na tej platformie. Muszę jednak przyznać, że ilość użytkowników i cała masa bitych rekordów robi ogromne wrażenie.