Wszyscy chcieli być jak TikTok, teraz TikTok chce być jak wszyscy

TikTok to przede wszystkim medium społecznościowe nastawione na materiały wideo. Wraz z najnowszą aktualizacją platformy, w ręce użytkowników oddane zostały nowe sposoby docierania do swoich odbiorców. Poznajcie posty tekstowe.

Nie da się ukryć, że TikTok jest najpopularniejszą platformą społecznościową wśród młodych odbiorców - a jak wiadomo, to najbardziej interesująca grupa dla reklamodawców. Miliony ludzi na całym świecie, zasięgi pozwalające dotrzeć do niezliczonych grup użytkowników i popularność, która nie słabnie - mimo ciągle pojawiających się sygnałów związanych z niewystarczającą ochroną danych i przetwarzaniem ich bez odpowiedniego zabezpieczenia. Teraz TikTok zyskuje funkcję, której brakowało w społecznościówce i która sprawi, że korzystanie z serwisu stanie się jeszcze prostsze i wygodniejsze. A wszystko bez konieczności nagrywania obrazu i dźwięku.

TikTok niczym mikroblog. W aplikacji możecie tworzyć posty tekstowe

Twórcy publikujący treści na TikToku mają do wyboru szereg różnych formatów i narzędzi, dzięki którym ich posty mogą być ciekawe i przyciągające uwagę - od materiałów wideo, także tych na żywi, po zdjęcia, Duety i Stitche. Platforma wprowadza teraz możliwość publikowania postów tekstowych umożliwiających twórcom dzielenie się swoimi historiami, wierszami, przepisami i innymi treściami pisanymi na TikToku. Jak mówią twórcy aplikacji nowe narzędzie da użytkownikom kolejny sposób na wyrażenie siebie i jeszcze łatwiejsze przekazywanie interesujących historii na platformie.

Tworzenie postów tekstowych na TikToku jest banalnie proste. Na ekranie tworzenia postów, po naciśnięciu przycisku + na liście pojawia się opcja Tekst. Wystarczy ją wybrać, by przejść do kreatora pozwalającego dodawać posty tekstowe Oprócz podstawowego edytora tekstu pozwalającego m.in. na zmianę fontu, wielkości tekstu czy dodatkowych ozdobników, TikTok pozwala na dodawanie do postów tekstowych naklejki z bogatego katalogu, oznaczać osoby, inne konta lub miejsca, dodawać hasztagi dzięki którym trafimy do różnych odbiorców, zmieniać tło postu, ozdabiać go ścieżką dźwiękową wybierając odpowiednią muzykę, zapisywać posty na później lub usunąć je jednym gestem.