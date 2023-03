Nowe limity dzienne dla osób nieletnich

TikTok poinformował dzisiaj, że wprowadza zmiany dotyczące swoich funkcjonalności monitorujących ilość czasu przed ekranem i domyślnych ustawień dla kont nastolatków. Osobom poniżej 18. roku życia zostanie automatycznie ustawiony 60-minutowy dzienny limit w aplikacji. Platforma rozszerza także funkcję Parowania rodziny.

Ze względu na swoją kolosalną popularność i świadomość tego, że mnóstwo osób (szczególnie młodych) zatraca się, przeglądając wideo na chińskiej platformie, firma zdecydowała się wprowadzić pewne regulacje — podobnie, jak jakiś czas temu zrobiła Meta w przypadku Instagrama. W nadchodzących tygodniach każde konto należące do użytkownika poniżej 18. roku życia otrzyma automatyczny godzinny dzienny limit czasu przed ekranem. Jest jednak jeden, mały haczyk, który sprawi, że całość może zostać w łatwy sposób pominięta.

Młodzi użytkownicy w większości będą w stanie obejść ten limit

Jeśli limit ten zostanie osiągnięty, niepełnoletni użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła, aby móc kontynuować przeglądanie aplikacji. Jeśli dzieci znają hasło do swojego konta lub sami stworzyli swój profil bez pomocy rodzica, cały limit nie przyniesie żadnych efektów. Czy to dobrze, czy źle? To już musicie ocenić sami.

Firma twierdzi, że działania dotyczące kontrolowania czasu spędzanego w aplikacji zwiększyło wykorzystanie tych narzędzi TikToka o 234 procent w ostatnim czasie. Firma stojąca za aplikacją zaznacza również, że przesyła każdemu kontu należącemu do nastolatka cotygodniowe podsumowanie czasu spędzonego przed ekranem.

Rozszerzona kontrola rodzicielska

TikTok także pomoże rodzicom i opiekunom w monitorowaniu, co oglądają ich podopieczni oraz odpowiednio dostosować ustawienia prywatności. Z tego względu wprowadzono nowe narzędzia w ramach funkcji Parowania rodziny:

Niestandardowe dzienne limity czasu przed ekranem: opiekunowie będą mogli dostosować dzienny limit czasu przed ekranem dla nastolatka, w tym wybrać różne limity w zależności od dnia tygodnia. Dzięki temu dorośli mogą skrócić czas aktywności w aplikacji w dni robocze, gdy dziecko chodzi do szkoły, a wydłużyć go w weekendy, święta czy wakacje.

Pulpit nawigacyjny czasu przed ekranem: rodzice w jednym miejscu znajdą podsumowanie dotyczące ilości czasu spędzonego w aplikacji, liczbę uruchomień TikToka oraz zestawienie czasu spędzonego na platformie z podziałem na dzień i noc. Takie dane będą pomocnym argumentem w czasie rozmów na temat konieczności ograniczenia przez dziecko aktywności online.

Wyciszanie powiadomień: TikTok umożliwia ustawienie harmonogramu wyciszania powiadomień na kontach nastolatków. Konta użytkowników w wieku 13-15 lat nie otrzymują domyślnie powiadomień push od 21:00, zaś osoby w wieku 16-17 lat mają je wyłączone od 22:00.

Nowa kontrola treści: opiekunowie będą mieć większy nadzór nad treściami oglądanymi przez nastolatków dzięki nowemu sposobowi na filtrowanie filmów za pomocą słów lub hashtagów. To rozwiązanie jest jeszcze w fazie opracowania i testów, ale już wkrótce uzupełni poszerzony pakiet narzędzi w ramach funkcji Parowania rodziny.

Jak oceniacie wprowadzane na TikToku zmiany? Czy jest to według Was coś, co faktycznie ograniczy ilość godzin poświęcanych temu medium przez najmłodszych — szczególnie, że podawany wiek przy zakładaniu konta stale nie jest weryfikowany? W takim zestawieniu zdaje się, że nie ma to większego sensu, gdyż opcji obejścia wszelkich blokad i limitów jest mnóstwo, a dodatkowo są one tak proste, że zdaje mi się, iż poradzi sobie z tym niemal każdy — lecz mam nadzieję, że się mylę. Podzielcie się swoją opinią w komentarzach.

