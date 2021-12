Do sieci wyciekła nowa aktualizacja oprogramowania do Tesli. Cóż, lista nowości jest dość zaskakująca - poza szeregiem poważnych zmian, będziemy mogli oglądać TikToki i grać w Sonica.

Tesla zadba o to, żebyśmy się nie nudzili w aucie. Kiedy samochód będzie zaparkowany, będziemy mogli na ekranie dotykowym oglądać filmiki na TikToku. Aplikacja będzie dostępna w zakładce Teatr, znajdującej się na dolnym pasku menu. Jest to z pewnością ciekawa funkcja, która urozmaici kierowcom stanie w niesamowicie długich korkach lub siedzenie w aucie na parkingu.

Jeśli nie jesteście fanami tej viralowej aplikacji, nic straconego. Do software’u samochodu zostanie dodany także Sonic the Hedgehog. Po zaparkowaniu Tesli pod blokiem będziemy mogli sobie zrobić szybką retro gamingową sesję przed powrotem do domu. Od teraz czekanie na kogoś w aucie nie będzie problemem, a wręcz przeciwnie!

Nie są to jednak jedyne zmiany w nadchodzącej aktualizacji 2021.44.25, która ma zadebiutować już na dniach. Poza TikTokiem i Soniciem dostaniemy także pokaz świetlny, który sprawia, że Tesla zacznie “tańczyć” do muzycznej choreografii. Funkcja będzie kompatybilna z Toyboxem. Poza tym będziemy mieli pełną możliwość modyfikacji panelu służącego do uruchamiania aplikacji, dowolnie przemieszczając wybrane ikony i dostosowując wszystko wedle swoich preferencji.

Dostaniemy także możliwość włączenia uproszczonego wyświetlacza, który pozwoli skupić się na nawigacji oraz na najbardziej popularnych i najczęściej używanych opcjach sterowania oprogramowaniem samochodu. Poza tym, o co wielokrotnie fani prosili Elona Muska na Twitterze, będziemy mieli podgląd kamery z martwego punktu za każdym razem, kiedy włączymy kierunkowskaz. To jest jedna z ciekawszych opcji, która zdecydowanie wpłynie na bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem.

Najnowsza aktualizacja przyniesie mnóstwo nowości - zarówno tych potrzebnych, jak i tych zabawnych. Nie podano dokładnej daty premiery, jednak do Świąt wszyscy posiadacze Tesli powinni móc już cieszyć się nowymi funkcjami.