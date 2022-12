Ludzie zaczną w końcu filmować w poziomie. Czemu? Bo TikTok tak zarządził

Dziś duża część osób z pewnością przynajmniej raz przeżyła coś podobnego. Chcąc obejrzeć najnowsze treści od ulubionych twórców siadamy wygodnie przed telewizorem, bądź panoramicznym monitorze i... okazuje się, że content, który oglądamy, ledwo wypełnia 20 proc. powierzchni ekranu. Dlaczego? Cóż, winne tego są zdecydowanie telefony komórkowe i ich użytkownicy. Przez lata na tych urządzeniach treści oglądało się niezbyt wygodnie, ponieważ koryzontalne wideo wymagało obrócenia urządzenia. Dlatego też, oczywiście, szybko powstał pomysł, by nie musieć tego robić i szereg platform społecznościowych zaczęło eksperymenty z pionowym wideo. Dopiero Tik-Tokowi się to jednak powiodło i to jego sukces spowodował, że dziś duża część osób tworzy tiktoki/reelsy/shortsy i podobne treści w pionowym formacie.

To jednak się zmieni, bo sam TikTok zmienia zdanie co do pionowych filmów

Dużo więcej dziś konsumujemy treści na naszych smartfonach, niż na jakichkolwiek innych urządzeniach. Jednak gdyby zsumować użytkowników, którzy oglądają na TV, komputerach, tabletach i innych gadżetach, wyjdzie nam, że aplikacje takie jak TikTok mogłyby trafiać do większej grupy, gdyby tylko ich treści były dopasowane do poziomych wyświetlaczy. Teraz jednak TikTok chce, by także oni mogli korzystać z aplikacji, dlatego testuje, jak użytkownicy przyjmą treści w formacie horyzontalnym.

Jest to oczywista próba przejęcia użytkowników, którzy do tej pory woleli chociażby YouTube'a. Co prawda czas spędzony na oglądaniu TikToków wśród użytkowników jest większy od tego spędzonego na YT już od 2020 roku, jednak platforma Google wciąż pozostaje głównym konkurentem TikToka, dlatego nie dziwota, że firma chce przejąć odkroić część tego tortu dla siebie. Czy jej się to uda? Cóż, to zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od implementacji funkcji poziomego wideo wśród twórców i tego, czy będą chcieli oni nagrywać coś, co z definicji będzie się gorzej oglądało większości ich odbiorców.

