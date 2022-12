Pomysł Microsoftu nie wypalił 2 razy. Firma próbuje po raz trzeci

Jeżeli popatrzymy na takie firmy jak Samsung czy Apple, widzimy wyraźnie, że ich portfolio ewoluuje, dostosowując się do tego, czego akurat chcą konsumenci. Oczywiście, oznacza to także, że nie wszyscy są zawsze zadowoleni ze zmian, jakie są wprowadzane w każdej kolejnej serii urządzeń. Jeżeli ktoś lubił małe smartfony, nie będzie zadowolony z pogrzebania serii Mini przez Apple. Jeżeli ktoś lubił Note'y, zapewne nie cieszył go fakt, że więcej już ich na rynku nie zobaczymy. Firmy te jednak bezwzględnie trzymają się swoich tabelek ze statystykami sprzedaży i jeżeli widzą, że jakiś produkt nie przyjmuje się dobrze na rynku, nie mają problemu, żeby go z niego wyciąć. Są jednak też firmy takie jak Google czy Microsoft, dla których sprzedaż nie jest na pierwszym miejscu i są w stanie czasami trzymać na rynku produkt, który nie tyle nie był rynkowym hitem, co po prostu ciężko w ogóle znaleźć dla niego klientów.

Tak jest z Microsoft Surface Duo - telefonotabletem z dwoma ekranami

Zapewne część z was pamięta, że jeszcze kilka lat temu zastanawialiśmy się, czy lepszy jest telefon z dwoma ekranami przedzielonymi zawiasem, czy też konstrukcja z elastycznym ekranem. Teraz wiadomo, że tylko jedna z tych konstrukcji przyjęła się na rynku, jednak ze względu na cenę i ograniczenia, nie jest to jakiś spektakularny sukces. Jednak Microsoft wydawał się niezrażony tym i po niezbyt udanym debiucie pierwszego Surface Duo firma zdecydowała się na wypuszczenie kontynuacji, która także raczej przeszła na rynku bez echa.

Wydawałoby się, że po tych dwóch premierach bez żadnego sukcesu firma pogrzebie pomysł na składany smartfon (bądź na smartfon w ogóle) i wróci do rzeczy, które faktycznie przynoszą pieniądze. Tak się jednak nie stało i niedługo na rynku pojawi się trzecia generacja Microsoft Surface Duo. Urządzenie ma mieć jednak jedną kluczową zmianę, a mianowicie - firma po dwóch inkarnacjach swojego smartfona porzuciła pomysł na dwa ekrany przedzielone zawiasem, a zamiast tego postawi na to, na co inni gracze - elastyczny ekran. Czy to wystarczy, by seria Surface Duo w końcu zyskała uznanie?

Cóż, nie jestem przekonany, ponieważ do tej pory urządzenia te trapiło też wiele innych problemów, szczególnie z zabugowanym oprogramowaniem i hardware'm nie dopasowanym do ceny, jaką Microsoft żądał za swoje smartfony. Jednocześnie jednak kolejna firma wchodząca na ten rynek sprawia, że już niedługo każdy będzie miał swojego "składaka" z prawdziwego zdarzenia.

Może w końcu sprawi to, że takie urządzenia zdobędą jakikolwiek udział w rynku.

