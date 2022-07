TikTok zgrywa świętego. Udostępniania interfejs, pozwalający na wgląd w system moderacji i przetwarzania danych użytkowników

TikTok ma ostatnio niemałe problemy z prywatnością danych użytkowników i dziurawą moderacją. Naraził się tym samym nie tylko opinii publicznej, ale także organom nadzorczym USA. Firma w ramach ocieplenia wizerunku chce udostępnić badaczom specjalny interfejs poprawiający przejrzystość platformy.

TikTok chce być „przejrzysty i odpowiedzialny”

Chińska platforma opracowała interfejs moderacji, który umożliwi wybranym badaczom ocenę jakości udostępnianych treści oraz przesyłanie własnych materiałów, aby przetestować w jaki sposób TikTok filtruje filmy publikowane przez użytkowników. Nowa funkcjonalność pozwoli sprawdzić jaki content jest uznawany za szkodliwy bądź obraźliwy.

Źródło: Depositphotos

Niezależni eksperci otrzymają wgląd w w poufne informacje, w tym frazy kluczowe, wykorzystywane do oznaczenia materiałów potencjalnie naruszających regulamin serwisu. Dzięki temu badacze będą mogli prowadzić głębsze analizy co w założeniu ma sprawić, że TikTok uwolni się od oskarżeń o niekonsekwentną moderację i szpiegowanie dla chińskich władz.

„Inicjatywy te są już w toku i zostaną uruchomione w nadchodzących miesiącach tego roku. Będziemy informować o naszych postępach, ponieważ nadal będziemy wprowadzać innowacje, jeśli chodzi o przejrzystość i odpowiedzialność” – Vanessa Pappas, dyrektor ds. operacyjnych w TikTok

Oświadczenie opublikowane na firmowym blogu to reakcja między innymi na raport BuzzFeed News, donoszący o dostępie Chin do ogromnej ilości wrażliwych danych amerykańskich użytkowników, które trafiły do Państwa Środka bez pozwolenia. Trudno uwierzyć w to, że TikTok nagle postanowił wspaniałomyślnie dbać o prywatność swoich klientów. Sprawa wydaje się raczej próbą ugłaskania zaniepokojonych senatorów USA, którzy po wspomnianym raporcie zaczęli platformie dokładniej patrzeć na ręce.

Stock image from Depositphotos