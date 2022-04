Młoda baza użytkowników TikToka sprawiła, że platforma stała się głównym celem przestępców seksualnych

Przez stale rosnącą popularność TikToka, chińska platforma ma spory problem z kontrolowaniem i powstrzymaniem niesamowicie intensywnego napływu nowych treści. Ludzie wykorzystujący seksualnie młodszych użytkowników to spory problem portali społecznościowych od zawsze - bardzo młoda baza użytkowników TikToka sprawiła jednak, że to ta aplikacja stała się głównym celem takich osób.

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych bada, w jaki sposób TikTok radzi sobie z materiałami przedstawiającymi wykorzystywanie seksualne dzieci. Poza tym Departament Sprawiedliwości prowadzi dochodzenie w sprawie tego, jak funkcja prywatności na TikToku jest wykorzystywana przez zboczeńców.

Źródło: Depositphotos

TikTok jest prawdziwym zagrożeniem, twierdzi Burke

Erin Burke, szefowa jednostki do spraw dochodzeń w sprawie wykorzystywania dzieci w wydziale cyberprzestępczości Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych, przyznała, że to platforma która jest do tego stworzona. Kobieta powiedziała:

To idealne miejsce dla zboczeńców do spotkań, omamiania i angażowania dzieci.

TikTok stał się ofiarą popularności

TikTok w tej chwili ma ponad miliard aktywnych użytkowników, z czego spora część publikuje mnóstwo treści. Aplikacja, która należy do chińskiej firmy ByteDance, zatrudniła już łącznie ponad 10 tysięcy moderatorów na całym świecie - jak jednak widać, jest to zdecydowanie za mało.

Popularność bezpośrednio przekłada się na zarobki. Insider Intelligence szacuje, że TikTok w tym roku na reklamach zarobi 11,6 miliarda dolarów, co jest sumą trzykrotnie większą od tej z 2021 roku, wynoszącej 3,9 miliarda USD - a już ten wynik jest wręcz kolosalny. Co ciekawe, jak podaje ArsTechnica, Mark Zuckerberg obwinia popularność TikToka wśród młodych ludzi i uważa to za główny powód zmniejszonego zainteresowania mediami społecznościowymi o dłuższej tradycji, takimi jak Facebook i Instagram - czyli oczywiście należącymi do Mety.

Źródło: Depositphotos

Platformy Mety również mierzyły się z takimi problemami, jednak sieci społecznościowe Zuckerberga mają łącznie 15 tysięcy moderatorów - i zdecydowanie sprawniej sobie radzą niż w przypadku TikToka. Dowodem tego jest fakt, że w ostatnich dwóch latach ilość dochodzeń w sprawie wykorzystywania dzieci na TikToku zwiększyła się siedmiokrotnie.

TikTok robi wszystko, żeby sytuacja uległa zmianie

TikTok postanowił zabrać głos w sprawie. Stanowisko firmy jest następujące:

TikTok ma zerową tolerancję dla materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Kiedy znajdziemy jakąkolwiek próbę publikowania, uzyskiwania lub rozpowszechniania [materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci], usuwamy treści, blokujemy konta i urządzenia, natychmiast zgłaszamy się do NCMEC [Narodowe Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych] i w razie potrzeby angażujemy organy ścigania.

Firma przyznaje się także, że usunęła 96% treści, które naruszały zasady dotyczące bezpieczeństwa nieletnich, zanim te trafiły do jakiejkolwiek widowni. Na podstawie swoich wytycznych większość przypadków usunięcia materiału dotyczyła filmików przedstawiających osoby nieletnie pijące alkohol i palące.

Problem jednak istnieje - i to niestety jest fakt. Seara Adair, prowadząca kampanię na rzecz bezpieczeństwa dzieci, zgłosiła ten trend amerykańskim organom ścigania po pierwszym zgłoszeniu tego typu treści na TikToku i po otrzymaniu informacji, że jeden z filmów nie narusza zasad. Adair rzuciła odważnym stwierdzeniem, że TikTok stale opiera się na swojej sztucznej inteligencji i algorytmach, które mają regulować treści - ale nagie dziecko przechodzi przez proces weryfikacji bez większych problemów. TikTok dodał:

Jesteśmy głęboko zaangażowani w bezpieczeństwo i dobro nieletnich, dlatego uwzględniamy bezpieczeństwo młodzieży w naszych zasadach, domyślnie włączamy ustawienia prywatności i bezpieczeństwa na kontach nastolatków oraz ograniczamy funkcje według wieku.

Bez dwóch zdań nadszedł czas, aby pomyśleć o zatrudnieniu większej ilości prawdziwych ludzi w roli moderatorów treści na platformie oraz poprawienie swoich algorytmów.

Źródło: ArsTechnica