TikTok to obecnie jedna z najpopularniejszych platform społecznościowych. Co powinniśmy wiedzieć, zanim na dobre pogrążymy się w oglądaniu krótkich, pozornie niewinnych filmów? Czy w serwisie społecznościowym, z którego korzystają głównie dzieci, może kryć się niebezpieczeństwo?

Przyznam szczerze, nie spodziewałem się, że przyjdzie mi tworzyć następny materiał o TikToku w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Po rozmowach z kilkoma bliskimi osobami uświadomiłem sobie jednak, że taki tekst powinien powstać. Dlaczego w mojej opinii jest on potrzebny? Przede wszystkim dlatego, by pomóc zrozumieć niektórym użytkownikom TikToka, z czego tak właściwie korzystają. Choć dla bardziej doświadczonych użytkowników internetu to wszystko jest proste i oczywiste, dla niektórych wywołuje sporo wątpliwości. Dlaczego właśnie TikTok zasługuje na szczególną uwagę? Chociażby z tego powodu, że równie chętnie korzystają z niego dzieci, co osoby dorosłe, które dotychczas raczej stroniły od przeglądania internetu.

Na pierwszy rzut oka, platforma społecznościowa pełna krótkich, zabawnych filmów to strzał w dziesiątkę. Sęk w tym, że nie wszystko co znajduje się na TikToku jest takie proste i przyjemne. Jak pisałem w mojej poprzedniej publikacji na ten temat, obok typowo rozrywkowej zawartości możemy znaleźć tam, na przykład, niebezpieczną, wrogą propagandę. Cóż, weryfikacja treści publikowanych na TikToku to w tym momencie największy problem ten platformy. Skoro nikt nie robi tego za nas, wszystko w naszych rękach. Jest czymś absolutnie oczywistym, że nie możemy wierzyć we wszystko to, co zobaczymy w internecie. Szkoda tylko, że wielu, zwłaszcza mniej świadomych użytkowników, wydaje się wciąż o tym zapominać.

Jak korzystać z TIkToka? Przede wszystkim trzeba uważać

Jak potężny jest TikTok? Zapytajcie mieszkańców Stegny

Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że TikTok to niepozorna, niewinna platforma społecznościowa dla najmłodszych użytkowników, w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Współcześnie TikToki oglądają niemal wszyscy, niezależnie od wieku, płci czy wykształcenia. Miliony polskich użytkowników serwisu sprawiają, że trendy, które pojawiają się na niej regularnie, błyskawicznie zyskują olbrzymią popularność. Jak wielką? Właśnie przekonują się o tym mieszkańcy i przedsiębiorcy działający w nadmorskiej Stegnie, która z dnia na dzień stała się ulubionym miejscem podróżujących na polskie wybrzeże. Jak do tego doszło? Właśnie za sprawą TikToka.

Wystarczyło, by algorytmy, które odpowiadają za rekomendację treści w zakładce Dla Ciebie, rozpropagowały filmy publikowane przez jedną, niepozorną użytkowniczkę platformy. Pani Iwona, która na TikToku występuje pod nazwiskiem Gosia Dziedzic, opublikowała serię filmów, w których z nieskrywanym zadowoleniem opowiada o swoim pobycie w Stegnie. Filmy z miejsca stały się absolutnym hitem, który obejrzał praktycznie każdy, kto tylko korzystał z TikToka w ostatnich dniach. Ich popularność zaskoczyła niemal wszystkich, łącznie z Panią Iwoną, której życie uległo sporej zmianie. Niestety, jak zwykle bywa w podobnych sytuacjach, zdobyta w taki sposób popularność to nic dobrego.

Skupmy się jednak na tym, co stało się w samej Stegnie po tym, jak TikTok rozpropagował twórczość Gosi Dziedzic i użytkowników, którzy nagrali swoje wersje filmów o tym nadmorskim kurorcie. Miejscowość błyskawicznie zalała fala turystów, przez co lokalna plaża pęka w szwach a przedsiębiorcy mogą jedynie zacierać ręce.

https://www.tiktok.com/@kataryniarzjan/video/7115785455097974021?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7044288323942204934

Skoro wystarczyło kilka niewinnych filmów, by znacząco wpłynąć na życie mieszkańców Stegny, a przede wszystkim na wakacyjne wybory Polaków, łatwo wyobrazić sobie, jaki potencjał drzemie w tej platformie. TikTokowe trendy przekładają się na prawdziwe życie i to nie jest już opinia. To niepodważalny fakt, którego dowodem jest opisana wyżej sytuacja.

Do czego warto używać TikToka?

Czy istnieje jakiś sposób, by ujarzmić potęgę mediów społecznościowych na własny użytek? Jak najbardziej, istnieje jeden, który w skrócie określić można zdrowym rozsądkiem. Zanim poświęcimy większą ilość czasu jakiemukolwiek serwisowi społecznościowemu, odpowiedzmy sobie na pytanie, po co tak właściwie chcemy go przeglądać i czy aby na pewno znajdziemy w nim interesujące nas treści. Do czego może służyć TikTok? Z całą pewnością do przeglądania treści rozrywkowych. Znajdziemy tam mnóstwo dobrego humoru, ciekawych układów tanecznych, a także porcję ciekawostek na różne tematy z życia codziennego. Można tam również znaleźć wiele ciekawych pomysłów i inspiracji, z czego szczególnie zadowoleni będą miłośnicy kuchennych eksperymentów i DYI.

Co jeszcze znajdziemy na TikToku? Chociażby wypowiedzi i relacje z życia wielu znanych osób, jednak to, czy warto je śledzić, to już kwestia mocno subiektywna. Interesujesz się życiem gwiazd? Właśnie na tej platformie znajdziesz ich konta, na których publikują wiele materiałów z życia codziennego. Można tu również spotkać wielu twórców, którzy dotychczas tworzyli przede wszystkim w serwisie YouTube. Na TikToku pojawiają się skrócone wersje filmów o tematyce popularnonaukowej, lifestyle'owej, a nawet technologicznej. Wystarczy poświęcić chwilę czasu na to, by algorytm nauczył się naszych preferencji, a zakładka Dla Ciebie może stać się źródłem bardzo ciekawych treści, w sam raz do obejrzenia w wolnej chwili.

Na TikToku można spotkać wielu twórców

Do czego nie wolno używać TikToka?

Jak wspomniałem wcześniej, platforma TikTok ma również drugą, znacznie ciemniejszą stronę. Korzystając z niej warto pamiętać o tym, że publikowane tam treści nie są w żaden sposób weryfikowane. Uważać powinny w szczególności dzieci, ale również osoby dorosłe, które dopiero zaczynają swoją przygodę z mediami społecznościowymi. Na co uważać w szczególności? Na tak zwane filmy z żółtymi napisami, które zdobyły dużą popularność w czasie pandemii. Ich twórcy często reklamują dostępną w nich wiedzę jako sensację. Coś, czego nikt do tej pory nie wiedział. Coś, co miało pozostać ukryte dla społeczeństwa. Niestety, w absolutnej większości to wcale nie są ciekawostki a teorie spiskowe i ordynarne fake newsy, publikowane wyłącznie po to, by zdobyć zaufanie społeczeństwa, które przyjmie podane w formie sensacji treści bez jakiejkolwiek weryfikacji.

TikTok nie jest również dobrym źródłem wiedzy o polityce i tym, co obecnie dzieje się na świecie. Przeglądając dostępne na platformie filmy bez trudu natkniemy się na treści propagandowe, często nieprawdziwe, dotyczące wojny na Ukrainie, pandemii, szczepień itp.

Pamiętajmy również o tym, że serwisy społecznościowe nie są i nigdy nie będą źródłem rzetelnej wiedzy medycznej czy dietetycznej, a publikowane w nich treści należy traktować wyłącznie jako ciekawostki. Owszem, pojawiają się bardzo ciekawe materiały ukazujące życie pracowników służby zdrowia, jednak w absolutnej większości z nich słyszymy to, co najważniejsze: to tylko przykłady, którymi nie należy się kierować we własnym życiu. Potrzebujesz pomocy medycznej? Jak najszybciej udaj się do lekarza. Masz problemy z niewłaściwą dietą? Gabinety dietetyczne stoją otworem. Stosowanie niezweryfikowanych terapii czy diety może spowodować poważne konsekwencje dla zdrowia, dlatego nie warto podejmować takich kroków na własną rękę.

Media społecznościowe to prawdziwy złodziej czasu

O czym jeszcze warto pamiętać, zanim zaczniemy korzystać z TikToka? W tym serwisie pojawia się również sporo reklam stron internetowych, z których nie chcielibyśmy, by nasze dzieci korzystały. Bez trudu można trafić na film, który w rzeczywistości jest niczym innym jak reklamą treści pornograficznych, dostępnych za stosowną opłatą w zupełnie innym serwisie.

Nie traćmy czasu na coś, co może wyrządzić nam krzywdę

W jaki sposób streścić wszystkie powyższe informacje? Najkrótszym i najwłaściwszym sposobem będzie rada, która odnosi się do wszystkich serwisów społecznościowych i stron internetowych. Do wszystkiego, co polecają nam algorytmy danej platformy, musimy podchodzić ze sporym dystansem i zasadą ograniczonego zaufania. Prezentowane treści wcale nie muszą być prawdziwe, a w niektórych przypadkach mogą okazać się wręcz niebezpieczne. Co zrobić, by uniknąć zagrożenia? Niestety, jego stuprocentowe wyeliminowanie jest niemożliwe, a w wielu przypadkach jesteśmy zdani sami na siebie.

Korzystacie z TikToka?

Co może nam pomóc? Przede wszystkim zdrowy rozsądek. Używajmy TikToka i wszystkich innych social mediów zgodnie z ich przeznaczeniem. Oglądajmy i dzielmy się ze znajomymi treściami przepełnionymi dobrym humorem, ciekawostkami i poradami, które mogą ułatwić nam życie. Unikajmy niesprawdzonych informacji i sensacyjnych teorii, które tylko na pierwszy rzut oka wydają się prawdziwe. Dzięki internetowi mamy dostęp do całego mnóstwa źródeł wiedzy o tym, co dzieje się wokół nas. Nie musimy w tym celu korzystać z miejsc, które nie zapewniają żadnych mechanizmów weryfikacji treści i nie odpowiadają za jakość publikacji.

Podsumowując, TikTok to rozrywkowy serwis społecznościowy i właśnie w ten sposób powinniśmy do niego podchodzić. Uważajmy na siebie i bawmy się dobrze.

Do zobaczenia na plaży w Stegnie!