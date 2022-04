Joe Biden na TikToku. Prezydent USA nadąża za trendami

Grupa non-profit Building Back Together związana z Joe Bidenem zdecydowało się na utworzenie konta na TikToku w celu zaangażowania młodych ludzi w program prezydenta przed wyborami śródokresowymi w 2022 roku. Konto grupy o nazwie @buildingbacktogether będzie wykorzystywać wszechobecne trendy na chińskiej platformie w celu wyjaśnienia programu prezydenckiego Bidena.

Treści te będą tworzone głównie z myślą o młodszych użytkownikach, którzy w temacie są całkiem “zieloni”. Organizacja przyznała jednak, że zarówno pracownicy, jak i sam prezes, będą często pojawiać się na filmikach.

Rzecznik Building Back Together udzielił krótkiego komentarza w kwestii konta na TikToku dla The Verge:

Uruchamiając konto TikTok, naszym celem jest dotarcie do dużej i rosnącej bazy użytkowników tej platformy, w tym młodych ludzi, którzy najwięcej korzystają z TikToka. Chcemy mieć pewność, że użytkownicy TikToka widzą informacje o pozytywnym wpływie programu prezydenta, a zrobimy to, tworząc oryginalne treści dostosowane do platformy.

Co jednak ciekawe, Biden bardzo chętnie przyjął pomysł konta na TikToku, co delikatnie kłóci się z wcześniejszą postawą prezydenta Stanów Zjednoczonych. Obawy Bidena względem aplikacji były spowodowane chińskim pochodzeniem aplikacji - co oczywiście powiązane jest z tym, że Chiny stoją po stronie Rosji w obecnie trwającym konflikcie na Ukrainie, a nawet Państwo Środka swego czasu rozpowszechniało prorosyjskie treści na mediach społecznościowych. The Washington Post niedawno informował zresztą, że Biały Dom uświadamiał twórców na TikToku o wojnie na Ukrainie. Podczas marcowego briefingu urzędnicy administracji Bidena, tacy jak sekretarz prasowy Jen Psaki i członkowie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, szczegółowo opisali strategiczne cele Białego Domu po trwającej inwazji Rosji.

Na Instagramie organizacja Building Back Together działa już od jakiegoś czasu, często publikując klipy informacyjne i infografiki promujące cele Bidena. W jednym z niedawnych postów grupa wykorzystała dane z Instytutu Polityki Gospodarczej, twierdząc, że plany ekonomiczne Bidena pomogłyby Amerykanom płacić za takie usługi jak opieka zdrowotna i opieka nad dziećmi.

Emmanuel Macron ze swoim serwerem w Minecrafcie. Marzyliście kiedyś o pokonaniu Ender Dragona z prezydentem Francji?

W ramach kampanii reelekcyjnej urzędujący prezydent Emmanuel Macron uruchomił… własny serwer Minecraft. W świecie w grze Mojanga możecie znaleźć połączenie miejsc wiejskich i miejskich, które otaczają Palais de l'Élysée, oficjalną rezydencję prezydenta Francji.

Serwer Minecraft nie jest jedynie spontanicznym pomysłem, a częścią większego planu prezydenta Francji, jakim jest stworzenie własnego europejskiego metaverse. Takie rozwiązanie miałoby zwiększyć niezależność kulturową i informacyjną Francji od wielkich firm technologicznych, takich jak na przykład Google czy Apple.

Oczywiście serwer w Minecraft a metaverse to dwie inne pary kaloszy, jednak pomysł wcale nie jest zły - gra Mojanga jest w tej chwili dużo bardziej dostępna niż metaverse i mnóstwo osób miało z produkcją styczność, więc może to przyciągnąć do siebie sporo ludzi. Jest to również dość innowacyjne wykorzystanie Minecrafta - i nie ukrywam, że całkiem mi się to podoba.

Czego możemy spodziewać się dalej?

Joe Biden na TikToku, Emmanuel Macron w Minecrafcie. Sposoby na walkę o fotel prezydencki są zatem coraz bardziej oryginalne i zróżnicowane, więc pozostaje tylko się zastanowić, co będzie dalej. Cóż, osobiście liczę na możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w Robloxie z Andrzejem Dudą - chociaż wspólna rundka w Fortnite też mnie zadowoli.

Źródła: The Verge, Twitter