Nieznana Polska czeka. Zobacz, co planują realme i National Geographic

Nowa kampania realme to zachęta, by ze smartfonem w kieszeni odkrywać niepopularne destynacje turystyczne.

Coraz więcej marek technologicznych pokazuje, że smartfon to już nie tylko narzędzie do pracy, ale też partner do życia. Tym razem realme – razem z National Geographic Traveler i Polską Organizacją Turystyczną – startuje z kampanią, która ma nas zachęcić do ruszenia się z domu.

Slow travel z telefonem w kieszeni – realme chce odkrywać Polskę na nowo

W ramach akcji #StresOFFŻycieON powstał projekt łączący smartfonową technologię z ideą slow travel i podróżowania po Polsce bez spiny. realme pokazuje, że smartfon (w tym przypadku flagowy GT 7) może pomóc w szukaniu równowagi – między życiem online a offline, między codziennym biegiem a reakcyjnym wyjazdem w nieznane.

Wspólnie z POT i redakcją National Geographic Traveler chińska marka chce przypomnieć o mniej znanych miejscach w Polsce – takich, które omija się w klasycznych przewodnikach, a które mogą zaskoczyć ciszą, widokiem czy klimatem. W planach m.in. ebook, zdjęcia z podróży i historie ludzi, którzy wybrali wolniejsze tempo.

To nie jest typowa kampania sprzedażowa – bardziej próba pokazania, że telefon nie musi odciągać nas od życia, a raczej może pomóc w czerpaniu z niego pełnymi garściami.

