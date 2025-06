Przydatna elektronika na lato w Lidlu. Zaoszczędzisz kilka stówek

Upalne lato coraz bardziej daje się we znaki? Lidl Polska rusza z chłodzącą ofertą – od 23 czerwca w sklepach i online znajdziemy szeroki wybór wentylatorów i klimatorów SilverCrest w niższych cenach.

Lato zawitało do Polski na dobre, a wraz z nim – fali upałów trudno już uniknąć. Lidl wychodzi naprzeciw potrzebom klientów i od poniedziałku, 23 czerwca, oferuje szeroką gamę wentylatorów i klimatorów SilverCrest w promocyjnych cenach. Oferta dostępna jest zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online na lidl.pl – a wszystko po to, by gorące dni stały się, choć odrobinę bardziej znośne.

Lidl wyprzedaje wentylatory, klimatyzatory i klimatory

W ofercie znalazł się m.in. kompaktowy wentylator stołowy LED, 6 W za jedyne 59,99 zł – 20 zł taniej niż standardowo. Urządzenie nie tylko chłodzi, ale i tworzy nastrojowe oświetlenie LED, co czyni je praktycznym i dekoracyjnym elementem wystroju. Dla potrzebujących mocniejszego wsparcia przygotowano większy model stołowy, 24 W o wysokości ok. 50 cm, z pilotem i 10 poziomami prędkości, w cenie 149 zł (30 zł taniej). Największy z wentylatorów, model 97 cm, 35 W, dostępny jest za 279 zł (70 zł taniej) i oferuje aż cztery tryby pracy – w tym tryb snu i tryb power.

Tymczasem dla osób spędzających lato w plenerze Lidl przygotował ręczne wentylatory SilverCrest. Najtańszy model z rozpylaczem wodnym kosztuje jedynie 12,99 zł i zapewnia przyjemne orzeźwienie w formie lekkiej mgiełki. Alternatywą jest akumulatorowy wentylator ręczny z trzema poziomami mocy i portem USB-C, w cenie 19,99 zł.

Dla tych, którzy poszukują kompleksowego rozwiązania na upały, Lidl oferuje klimatyzator przenośny 3 w 1 o mocy 785 W w cenie 699 zł – 100 zł taniej niż przed promocją. Urządzenie łączy trzy funkcje: chłodzenie, osuszanie i wentylację, a jego mobilność ułatwiają kółka i uchwyty boczne. Zdalne sterowanie pilotem dopełnia komfortu użytkowania.

W sprzedaży dostępny jest również klimator stołowy 10 W za 59,99 zł – urządzenie nie tylko chłodzi, ale i nawilża powietrze. Kompaktowa forma i 7-kolorowe oświetlenie LED sprawiają, że jest to świetny wybór do sypialni lub domowego biura. Większy model – klimator przenośny 2 w 1, 65 W – za 179 zł oferuje również funkcję wentylacji i sterowanie pilotem, co znacząco podnosi komfort użytkowania.

