Czy tego chcemy, czy nie, Facebook jest i jeszcze długo będzie najpopularniejszym serwisem społecznościowym na świecie. Choć wydaje się, że dziś posiadanie konta tam nie jest już tak kluczowe jak jeszcze jakiś czas temu, wciąż to właśnie Facebook jest najpopularniejszym i najprzystępniejszym sposobem kontaktu z praktycznie każdym znajomym. Dlatego też utrata konta na Facebooku, czy to przez włamanie czy przez nieuwagę, może być sporym problemem. Jak wiemy, support portalu działa jak działa, a sam sposób na odzyskanie konta jest na tyle nieintuicyjny, że mniej techniczne osoby często pozostają ze swoim problemem na lodzie. Teraz jednak ma się to zmienić, ponieważ Facebook (który wciąż próbuje przekonać ludzi do nazwy Meta) próbuje coś z tym zrobić.

Live Chat dla wszystkich, którzy utracili swoje konto na Facebooku

Jak donosi sam Facebook, platforma właśnie rozpoczyna testowanie nowej funkcji dla anglojęzycznych użytkowników, która ma na celu pomoc w odzyskaniu utraconego konta. Pomoc będzie miała funkcję live chatu i w pierwszej kolejności będzie skierowana do tych których konta zostały zablokowane przez "podejrzaną aktywność" bądź też - przez "naruszenie standardów społeczności".

Czy to pomoże? Cóż, jestem bardzo ciekawy, ponieważ obecnie problem z dostaniem się do supportu Facebooka jest tak duży, że ludzie uciekają się do kupna oculusów (które mają swój własny, dedykowany support z takimi samymi uprawnieniami) aby rozwiązać swoją sprawę. Na rynku istnieje nawet wiele firm, które pomagają odzyskać konto właśnie na Facebooku czy Instagramie. Jestem przekonany, że moderatorzy platformy dobrze wiedzą, że większość osób traci dostęp do swojego konta niesłusznie. Szkoda, tylko że takie narzędzie i łatwy sposób na jego przywrócenie przychodzi tak późno.

Źródło