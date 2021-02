Wiele portali społecznościowych boryka się z problemem wyważenia tego, jak bardzo powinny wpływać na treści wrzucane przez użytkowników. Jeżeli będą wpływać za mocno, ktoś zaraz oskarży ich o promowanie jakiejś ideologii i zajmowanie politycznego stanowiska. Jeżeli natomiast moderacja będzie zbyt słaba, to platforma bardzo szybko zapełni się fake newsami, teoriami spiskowymi i bardzo niebezpiecznym kontentem, szczególnie w kontekście tego, że mogą z nim mieć styczność najmłodsi. Dlatego „jakaś” moderacja jest potrzebna, ponieważ to, co się dzieje gdy jej nie ma, może mieć straszne konsekwencje. TikTok (chyba) zaczyna to rozumieć.

TikTok jak Twitter, będzie oznaczał niezweryfikowane teorie

Jak wiemy, Twitter oznacza wiadomości, które zostały zweryfikowane jako fake newsy za pomocą specjalnych etykiet. TikTok w teorii ma coś podobnego. Firma chwali się, że współpracuje z kilkoma agencjami fact-checkingowymi i zdejmuje materiały wideo zawierające niebezpieczne kłamstwa. No cóż, patrząc na to, że wystarczy poszukać dosłownie chwilę, by znaleźć tam materiały podważające chociażby sensowność szczepień na COVID, to mam drobne wątpliwości co do skuteczności takich działań. Być może jednak TikTokerów jest po prostu zbyt dużo i wspomniane agencje nie mają odpowiednio dużych mocy przerobowych. Jeżeli tak, to nowa funkcja platformy jest krokiem w dobrą stronę.