Warto tu przypomnieć, że w dniach następujacych po 8 stycznia, kiedy konta Trumpa były masowo zawieszane, Twitter postanowił też rozprawić się z kontami należącymi do grupu QAnon, która w dużej mierze odpowiadała za sam szturm. Z portalu zniknęło w sumie 70 ooo kont. Skutek tego był bardzo duży. Jeżeli chodzi o popularne hashtagi, takie jak #FightforTrump, #HoldTheLine czy frazę „March for Trump” – ich liczba w całej sieci raptownie spadła aż o 95 proc.

Widać, jaką potęgą w social mediach był/jest Trump

Zignal Labs zauważyło, że w przypadku platformy Twitter, posty Donalda Trumpa były podawane dalej przez użytkowników z niespotykaną w przypadku innych częstotliwością, praktycznie bez względu na to, czego dotyczyły. Było to źródło zarówno sukcesu ustępującego prezydenta jako influencera, a moim zdaniem – dawało mu także dużą wiarę we własną nieomylność. Oczywiście, polityczne zamieszanie dookoła Twittera i banowanie tak dużej liczby kont nie wychodzą samej platformie na dobre, ponieważ jej akcje lecą w dół od momentu nałożenia bana na Donalda Trumpa.