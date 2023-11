Użytkownicy Instagrama mogą odetchnąć z ulgą. Najbardziej dyskusyjna funkcja właśnie zniknęła

Threads, czyli zabójca Twittera od Meta, zadebiutował w wakacje i... trudno tu mówić o jakimś spektakularnym sukcesie. Podobnie jak przed laty Google+: założenie w nim konta jest niemalże automatyczne, ale korzystać z niego nie ma komu. Co sprawia, że platforma stała się takim miastem duchów. Niestety, nie tak uroczym jak te z wizji Tima Burtona.

Threads jest ściśle powiązane z naszym kontem na Instagramie. Dlatego też wystarczyło, dosłownie, kilka kliknięć, by dołączyć do tamtejszej społeczności. Jaki był szok i rozczarowanie gdy okazało się, że uciec stamtąd równie łatwo... po prostu się nie da. Wynika to ściśle z tego, że kto założyć konto w serwisie, nie mógł go skasować bez kasowania swojego konta na Instagramie. Włodarze platformy najwyraźniej zrozumieli jednak, że to nie ma żadnego sensu — i wprowadzają zmiany w temacie.

Teraz skasujemy konto w Threads bez konieczności kasowania Instagrama

Adam Mosseri w swoim wpisie na Threads poinformował, że po ostatniej aktualizacji użytkownicy aplikacji mobilnych mogą skasować konto w serwisie bez konieczności pozbywania się konta na Instagramie, które posłużyło do jego założenia.

Aby skasować konto w Threads, należy w aplikacji przejść do Ustawień -> Konta -> Usunięcia lub deaktywacji profilu. Tam wybieramy interesującą nas opcję i możemy pozbyć się Threads bez konieczności wylewania dziecka z kąpielą. Nareszcie.

Konto może i skasujemy, ale Threads nie zabiło Twittera... to znaczy X

To niesamowite, że twórcy serwisu tak długo kazali nam czekać na tak... wydawać by się mogło: podstawową opcję. Ale lepiej późno, niż wcale. Cieszy jej dodanie, ale nijak nie zmienia to faktu, że Threads po dziś dzień jest po prostu miastem duchów. Czy kiedykolwiek uda się to ekipie Meta zmienić? Cóż, może gdy za dostęp do X faktycznie trzeba będzie uiścić symboliczną opłatę...