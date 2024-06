TikTok chce być jak Mapy Google. Oto nowa funkcja

Pozycja TikToka stale rośnie. O ile wielu jeszcze kilka lat temu miało platformę za coś z durnymi tańcami, teraz raczej trudno ignorować jej wpływ na współczesny świat. Viralowe materiały z platformy potrafią sprawić że miliony użytkowników z całego świata rzuca się na dane produkty, albo próbuje prezentowanych tam przepisów. Włodarze platformy doskonale zdają sobie sprawę z tego, jaki wpływ platforma ma na społeczność, dlatego poza treściami typowo rozrywkowymi — chce zadbać o większe zaangażowanie społeczności. I dlatego przedstawia zupełnie nową opcję, która jest jedną z uwielbianych opcji Map Google. Przedstawi rozmaite placówki na wybranym obszarze — od restauracji, przez hotele, na sklepach kończąc.

Źródło: Depositphotos

TikTok podpowie gdzie zjeść i zrobić zakupy. Nowa opcja trafia do pierwszych użytkowników

Jakiś czas temu TikTok zupełnie przebudował sekcje związaną z lokalizacją, by łatwiej było się tam połapać. Ale poza tym widać teraz, że platforma po prostu przygotowywała grunt pod rozbudowę tej sekcji, by móc rywalizować w kwestii geotagowania i promowania biznesów z platformami takimi jak Mapy Google czy niezwykle popularny w Stanach Zjednoczonych Yelp. Ponadto nowy przycisk "poznawaj więcej miejsc" jest w pełni zintegrowany z zewnętrznymi mapami — i na iPhone'ach są to Mapy Apple. W ten sposób mogą podejrzeć co dzieje się w okolicy, jak kształtują się ceny i... po prostu pozwala sprawdzić co w trawie piszczy.

Źródło: Depositphotos

TikTok rzuca rękawicę największym

Widać, że TikTok nie potrzebuje specjalnej zachęty by poszerzać usługi i zaoferować to, z czego od lat słynie konkurencja. Myślę że ani Yelp, ani Mapy Google, nie mają się specjalnie czego obawiać — bo to zupełnie inna grupa docelowych odbiorców, szukająca czegoś innego. Ale ta grupa w przyszłości może stać się mainstreamem. Wpływu TikToka nie można lekceważyć — jeżeli kiedyś interesowaliście się produktami wypromowanymi przez platformę, to dobrze wiecie jak ogromny wpływ ma ona na rzeczywistość. Po tym jak aparat fotograficzny Fuji X100V stał się tiktokową sensacją, zniknął z półek sklepowych na całym świecie, a firma nie nadążała z produkcją. Sprawy z jego następcą nie mają się wcale lepiej. To samo zresztą tyczy promowania przepisów i miejsc. Restauracje które są tiktokową sensacją nie są niczym nowym, teraz platforma po prostu chce to lepiej ubrać w całość.