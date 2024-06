Instagram nie daje zapomnieć o aktualizacjach. Z prostej aplikacji przeobraził się w skomplikowanego giganta, któremu nie brakuje najrozmaitszych opcji — ani związanych ze zdjęciami, ani związanych z wideo. Meta właśnie przedstawiła użytkownikom nowość, która pozwoli prowadzić audycje na żywo dla grona naszych najbliższych przyjaciół.

Audycje na żywo dla najbliższych - nowa funkcja Instagrama trafia do użytkowników

Do tej pory jeżeli chcieliśmy wystartować z audycją na żywo, nie było innej opcji jak serwowanie jej wszystkim naszym obserwującym. Grupa bliskich przyjaciół, którą możemy tworzyć z dowolnie wybranych przez nas kont, nie wchodziła w grę w temacie prowadzenia tzw. live'ów. Teraz się to zmienia. Co więcej: możemy zaprosić maksymalnie trzech innych użytkowników z grupy bliskich przyjaciół, by nadawać dla ograniczonego grona zaufanych użytkowników. Albo — jeżeli jesteśmy influencerami z ogromnymi zasięgami — dla grupy najwierniejszych użytkowników. Bo prawdopodobnie w tej formie wykorzystują tę opcję największe z kont.

Jak wynika z danych którymi podzieliła się administracja Instagrama — od kiedy kolejno do platformy dodawane są opcje ograniczania odbiorców do przyjaciół, użytkownicy bardzo chętnie z tej opcji korzystają. A jakby tego było mało — kilka dni temu TikTok ruszył ze swoją nową aplikacją Whee, która — niespodzianka — koncentruje się na kontakcie z najbliższymi przyjaciółmi. Myślę więc, że dodanie nowej opcji nie jest przypadkiem.