TikTok będzie nam opowiadał o nauce i technologiach. Oby bez "żółtych napisów"

STEM to angielski skrót od Science, Technology, Engineering, Mathematics – Nauka, Technologia, Inżynieria, Matematyka. To te cztery zagadnienia pojawiać się będą w nowej zakładce, która na platformie startuje już teraz. Jak tłumaczą twórcy TikToka, ma to ułatwić dalsze odkrywanie oraz łączyć użytkowników o wspólnych zainteresowaniach z jeszcze większą efektywnością.

Wierzymy, że możliwość odkrywania jest podstawą w doświadczaniu TikToka, dlatego platforma nieustannie stara się pomagać swojej społeczności w odnajdywaniu nowych i wartościowych treści poprzez wprowadzanie kolejnych, ciekawych formatów. Mamy nadzieję, że uruchomienie kanału STEM w całej Europie będzie stanowić źródło inspiracji dla nowego pokolenia inżynierów, matematyków i entuzjastów nauk ścisłych.

– mówi Marlène Masure, dyrektor generalna ds. operacyjnych TikTok dla regionu EMEA.

Jeszcze więcej treści naukowych na TikToku. Co to oznacza?

Karta STEM będzie dostępna w Wielkiej Brytanii i Irlandii, natomiast u użytkowników z pozostałych krajów europejskich nowy feed pojawi się obok karty Dla ciebie w nadchodzących tygodniach. Jak przekonują twórcy, STEM ma otworzyć przed społecznością TikToka świat wiedzy tworzony przez ekspertów z wybranych dziedzin. Kanał będzie zawierał treści w języku angielskim z możliwością włączenia automatycznego tłumaczenia w formie napisów, które będą sprawdzane przez dwie niezależne organizacje. Pieczę nad treściami udostępnianymi w ramach STEM trzymać ma Common Sense Networks i Poynter Institute, które mają zająć się weryfikacją tego, co pojawia się w ramach STEM. W założeniu, na platformie mają pojawiać się wyłącznie rzetelne i wysokiej jakości treści.

Karta STEM ma być automatycznie włączana wszystkim użytkownikom poniżej 18 roku życia karta STEM, ale domyślne ustawienia będzie można zmienić w aplikacji, według własnych preferencji. Pełnoletni użytkownicy będą mogli ją włączyć samodzielnie odwiedzając ustawienia i preferencje dotyczące treści wyświetlanych w aplikacji TikTok. Twórcy przekonują, że już teraz w Stanach Zjednoczonych, jedna trzecia nastolatków na TikToku korzysta ze STEM przynajmniej raz w tygodniu.