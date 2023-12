Polski TikTok w 2023 - oto największe trendy na platformie w tym roku

TikTok to jedna z największych platform społecznościowych w naszym kraju, mogąca pochwalić się miesięcznie liczbą ponad 10 mln aktywnych użytkowników. Taka liczba userów robi wrażenie i naturalnie to, co trenduje na TikToku przenosi się do masowej popkultury, a rzeczy popularne na platformie znane są nawet tym, którzy nie mają tam konta.

Dlatego warto spojrzeć wstecz i zobaczyć, co też w ciągu ostatnich 12 miesięcy cieszyło się największą popularnością na platformie.

Oto najciekawsze TikToki 2023

Jak możemy przeczytać w materiałach TikToka, najbardziej inspirującymi twórcami w tym roku byli m.in. Franekbielak_art – utalentowany rysownik, który przyciąga uwagę wzroku, jak i słuchu, kameranadnie – twórca, który w wyjątkowy sposób inspiruje do uprawiania hobby, jakim jest wędkarstwo czy klaudialeclerc – trendujący na całym świecie #ASMR. Hashtag ten zebrał łącznie ponad bilion wyświetleń.

Źródło: Depositphotos

Jeżeli chodzi o muzykę, to największymi hitami okazały się m.in. Czułe słowa (Oh My Oh) zespołu Piękni i Młodzi, "Juli Juli" (piosenka o poszukiwaniu miłości członkowie społeczności wykonywali charakterystyczny ruch biodrami z napiętymi bicepsami, który stał się trendem na polskim TikToku) czy utwór "Kinderki" (wielokrotnie miksowany, w tysiącach różnorodnych nawiązań do codziennych sytuacji, w których użytkownicy mieli okazję wykazać się nie lada pomysłowością)

TikTok bawi i uczy

Wiele osób kojarzy TikToka z zabawnymi filmikami, ale warto też wiedzieć, że hashtag #EduTok globalnie został wyświetlony łącznie 172 miliardy razy. W Polsce najpopularniejszymi kanałami były m.in. pani.etykieta, która wskazuje, jakie są najczęstsze błędy savoir-vivre popełniane przez nas codziennie, olaszkolda, doradzająca najlepsze uczesanie czy wieczorną imprezę czy lostreadingsoul – polska #BookTokerka, która ułatwi znalezienie najlepszej książki na każdą okazję.

Źródło: Depositphotos

Oprócz tego na TikToku w Polsce mieliśmy w 2023 wschodzące gwiazdy, jak programista_na_froncie, który pokazywał, że można być doradcą w wojskowym hełmie, jednocześnie mówiąc o technologiach. Dużą popularność zyskały też takie kanały jak prawomarcina, którego liczne porady prawne dały odpowiedzi członkom społeczności na trudne pytania legislacyjne czy marzeniaimarek.yt – małżeństwo, które pokazuje jak w prosty i przyjemny sposób można przygotowywać posiłki.

Jak się okazuje, TikTok to także miejsce dla przedsiębiorców, którzy zgromadzili dookoła siebie duża społeczność. Przykładami na to są m.in. yope_soap – firma tworząca ekologiczne kosmetyki, która wie jak zadbać o planetę tworząc swoje produkty czy meblebrewczak – lokalna firma z sektora projektowania mebli na wymiar, która stała się dzięki TikTokowi liderem w swoim segmencie oraz rozszerzyła portfolio o projektowanie wnętrz.

A który profil wy śledziliście na TikToku w tym roku? Na marginesie - rok się jeszcze nie skończył, więc przypominam, że możecie wpadać na nasz profil na tej platformie, by przekonać się o najnowszych technologicznych ciekawostkach.

Źródło: Depositphotos