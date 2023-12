Tego szukaliśmy najczęściej. 2023 rok w polskim internecie według Google

Każdego roku Google przygotowuje zestawienie najpopularniejszych fraz wyszukiwanych przez użytkowników, co pozwala nam sprawdzić, co w danym roku przyciągnęło uwagę i ciekawość internautów. W 2023 roku widać kilka wyraźnych tematów, które dominowały w trendach wyszukiwania.

Niepisaną tradycją jest tworzenie przez lokalne biura Google zestawień dla każdego z krajów, które wyjaśniają, co było na topie w danym kraju. Często jest to odbicie trendów z innych krajów, a czasami są to unikalne wydarzenia, które wyróżniają konkretne państwa lub narodowości. Jak z tym było w Polsce?

1. Wybory Parlamentarne: Jednym z najważniejszych tematów roku 2023 były wybory parlamentarne. Ludzie byli bardzo zainteresowani kampanią wyborczą, wynikami głosowania oraz wydarzeniami po wyborach. Wśród popularnych fraz wyszukiwanych przez internautów znalazły się "wyniki wyborów", "debata TVP", "marsz 4 czerwca" i "Marsz Miliona Serc". Internauci sprawdzali sondaże wyborcze, kandydatów i zadawali pytania dotyczące procesu wyborczego, np. "jak głosować", "jak wygląda karta do głosowania", "jak zmienić miejsce głosowania" czy nawet "dlaczego nie brać udziału w referendum". Po wyborach główne zainteresowanie skupiło się na pytaniach o to, "kto wygrał wybory", "kto zostanie premierem", "jak jest wybierany premier" i "kto utworzy rząd". Warto również dodać, że internauci aktywnie komentowali kampanie wyborcze i tworzyli liczne memy związane z wyborami.

2. Legionella: Kolejnym istotnym trendem wyszukiwań w 2023 roku była epidemia zakażeń bakterią Legionella. Wzrost zachorowań wzbudził duże zaniepokojenie i konsternację. Internauci poszukiwali informacji na temat "czym jest Legionella" oraz "jak można się nią zarazić".

3. Wydarzenia Międzynarodowe: Ważne wydarzenia o charakterze międzynarodowym również przyciągnęły uwagę ludzi. Wyszukiwane były frazy związane z konfliktem izraelsko-palestyńskim, takie jak "dlaczego Hamas atakuje Izrael", "Czy Izrael należy do NATO" czy "gdzie jest Palestyna". Ponadto, interesowano się trzęsieniem ziemi w Turcji, koronacją Karola III oraz misją kosmiczną Chandrayaan-3, podczas której lądownik Vikram bezpiecznie wylądował na południowym biegunie Księżyca, czyniąc Indie pierwszym krajem, który osiągnął ten wyczyn w tej części Księżyca.

4. Rozrywka: W dziedzinie rozrywki rok 2023 obfitował w wiele atrakcji. Na wielkich ekranach pojawiły się długo wyczekiwane premiery filmowe, a wiele intrygujących produkcji, w tym polskich filmów, trafiło na platformy streamingowe. Wśród najczęściej wyszukiwanych filmów znalazły się "Oppenheimer" i "Barbie", a także polskie produkcje takie jak "Zielona Granica", "Heaven in Hell" i "Znachor". W kategorii seriali, aż połowa pozycji to polskie produkcje, takie jak "Dom pod Dwoma Orłami", "Dewajtis", "Dziewczyna i kosmonauta", "Infamia" i "Warszawianka". Jednak na szczycie listy znalazły się zagraniczne hity, w tym "Wednesday", "The Last of Us" i "Ginny & Georgie".

5. Muzyka i Koncerty: Miłośnicy muzyki mieli okazję cieszyć się koncertami zarówno zagranicznych, jak i polskich artystów. Koncert Beyoncé wzbudził ogromne zainteresowanie, a ludzie byli też ciekawi cen biletów na jego występ. Inni artyści, tak jak Imagine Dragons, Ed Sheeran, Depeche Mode, Pink czy The Weeknd, byli również często wyszukiwani. Wśród polskich muzyków znaleźli się PRO8L3M, Genzie, Dawid Podsiadło i Sanah.

6. Memy i Humor: Internauci kontynuowali tworzenie memów, które odzwierciedlały świat polityki, sportu i celebrytów. Popularne stały się memy związane z wyborami, Szymonem Hołownią oraz debatą TVP. Ludzie używali memów do komentowania różnych postaci i wydarzeń, w tym Fernanda Santosa i koronacji Karola III. Dodatkowo, memy były tworzone w kontekście tegorocznej Eurowizji, zwłaszcza związaną z nią reprezentantką Polski i jej utworem "Solo".