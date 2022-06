Porozmawiajmy o TikToku

My, marketingowcy jeszcze nie tak dawno temu, gdy planowaliśmy obecność marek w mediach społecznościowych traktowaliśmy pojawienie się na Facebooku jako must have dla naszych klientów. Dzięki założeniu fanpage’a, prowadzeniu regularnej komunikacji i wsparciu mediowemu mieliśmy pewność, że dotrzemy do prawie każdego możliwego Internauty. W końcu Facebook jest naszą ulubioną platformą. A w zasadzie był, bo został zdetronizowany i nie jest już pierwszym wyborem Generacji Z czy Alpha. Kto narobił takiego zamieszania? TikTok.

Autorem tekstu jest Natalia Żmuda - Social Media Team Leader, Labcon.

TikTok kiedyś

TikTok to platforma, która była z nami jeszcze przed pandemią. Jednak jeśli sięgnąć pamięcią do tamtych czasów, nie cieszyła się dużą popularnością wśród szerszego grona społeczeństwa. Kojarzyła się z rozrywkową apką dla młodych, gdzie można było odgrywać lip sync czy potańczyć w rytm muzyki. Czyli pisząc wprost, utożsamiano ją z dziecinną, lekkomyślną apką służącą tylko i wyłącznie do zabawy dla młodzieży. A młodzież, jak to młodzież, prędzej lub później miała z tego wyrosnąć.

Jednak, gdy na scenę wkroczyła globalna pandemia, otuchy w tych trudnych czasach zaczęła dodawać nam memizacja nowej rzeczywistości. I właśnie wtedy na arenie socialowej łokciami rozepchał się TikTok, który pomógł nam wyciągnąć memy na zupełnie nowy poziom. Umożliwił tworzenie krótkich i lekkich scenek rodzajowych, które stały się jeszcze bardziej zabawnym i jednocześnie adekwatnym komentarzem dla naszej codzienności.

vs. TikTok teraz

Czy przekonał tym do siebie nowych użytkowników? Oczywiście. Dynamika rozwoju aplikacji jest gigantyczna. Dla przykładu uzyskanie 1 miliarda aktywnych użytkowników zajęło jej jedynie 2,5 roku, podczas gdy Instagramowi, YouTube’owi czy Facebookowi zajęło to około 8 lat. Do tego, w tak szybkim tempie, stała się trzecią najchętniej oglądaną platformą społecznościową wśród Polaków w wieku 7 - 75 lat. Spędzamy na niej ponad 16 godzin miesięcznie, co w zestawieniu z kilkunastosekundowymi filmikami z TikToka daje imponujący wynik.

Tak liczne pojawienie się nowych użytkowników spowodowało również, że demografia platformy znacznie się zróżnicowała. Core dalej stanowią osoby w wieku 16 - 24 (32% użytkowników), ale pozostałe grupy wiekowe również mają swoich licznych przedstawicieli. Osoby w wieku 25 - 34 lata stanowią 28% użytkowników, a 25 - 44 to 22% całej społeczności TikToka.

Zmienił się również sam content. Core dalej stanowią pionowe, full-screenowe filmiki, dla których kluczowy jest dźwięk. Ewoluowała jednak tematyka materiałów wideo. Lip sincy odeszły do lamusa, a zamiast nich pojawiło się mnóstwo treści poradnikowych, edukacyjnych, rozrywkowych, komentujących rzeczywistość, przybliżających co dzieje się na świecie i wiele, wiele innych.

TikTok dla biznesu

Pamiętajmy też, że im większy potencjał dotarcia do konsumentów, tym większe możliwości dla marek. TikTok, aby zachęcić brandy do rozpoczęcia działań na platformie, odpowiedział rozwijaniem narzędzi dla biznesu i dzięki temu stał się pełnoprawnym, skutecznym narzędziem realizacji kampanii reklamowych. Mimo tak dynamicznego rozwoju (a może w zasadzie dzięki niemu?), potencjał “wejścia” na aplikację nadal jest olbrzymi. O ile użytkowników przybywa w ekspresowym tempie, to marki pojawiają się na niej o wiele wolniej. Chęci owszem są, ale brakuje śmiałości.

Jak zatem zrobić ten pierwszy krok? Na początek można zarejestrować się na bezpłatny event Digital Masters Meetup: Let’s TikTok. Let’s talk organizowany przez Group One, czyli niezależną grupę komunikacyjną, wspólnie z platformą. Podczas wydarzenia poznamy TikToka z różnych perspektyw: agencji, samej platformy, klienta i twórców. Prelegenci opowiedzą do kogo można dotrzeć z komunikacją, jak przygotować content, w jaki sposób współpracować z twórcami, podzielą się wynikami realizowanych kampanii, ale nie zabraknie też wielu praktycznych informacji!

Specjalistka z obszaru digital, która kieruje pracą zespołów social mediowych. W agencji kreatywnej Labcon nadzoruje działania komunikacyjne marek w mediach społecznościowych, a także odpowiada za integrację działań kreatywno-mediowych w ramach projektu One Social. Podczas Digital Masters Meetup: Let’s TikTok. Let’s talk rozpocznie event prezentacją “TikTok - z czym to się je?”, którą przedstawi w duecie z Adamem Kręgielewskim, Head of Strategy & Social Media w Labcon.