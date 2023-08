Darmowy Instagram przejdzie do historii? Niepokojąco dobre wyniki konkurencji

Jedną z ostatnich zalet serwisu Instagram jest to, że wciąż jest darmowy. Czy to może się zmienić? Jeśli Meta zainspiruje się wynikami finansowymi OnlyFans, jak najbardziej tak. Okazuje się bowiem, że na zyskach twórców można zarobić. I to naprawdę wielkie pieniądze.

Wiodące serwisy internetowe, co do zasady, funkcjonują jako spółki prawa handlowego. Oznacza to, że możemy przeglądać ich raporty finansowe i sprawdzać jak im się wiedzie. Do jednego z takich raportów zajrzała redakcja Business Insider. Zarejestrowana w Wielkiej Brytanii spółka Fenix International to spółka matka serwisu OnlyFans. Czego się dowiedzieliśmy? Przede wszystkim tego, że serwisowi wiedzie się znacznie lepiej niż moglibyśmy przepuszczać.

Dlaczego Instagram może stać się płatny? Bo OnlyFans udowadnia, że to się opłaca

Zakończony w listopadzie 2022 roku rok fiskalny przyniósł serwisowi OnlyFans aż 5,6 miliarda dolarów przychodu, co oznacza wzrost o 17% względem poprzedniego okresu rozliczeniowego. Właśnie dzięki temu spółka Fenix International mogła wykazać się dochodem na poziomie 1,09 miliarda dolarów. Imponujące!

Co to oznacza dla nas, użytkowników mediów społecznościowych? Przede wszystkim to, że duże platformy zobaczą, jak wiele pieniędzy można zarobić na płatnych treściach. Twórcy działający na platformie OnlyFans oddają jej 20% zarobków. Skoro łącznie dało to kwotę ponad 5,5 miliarda dolarów oznacza to, że ten biznes się po prostu opłaca. Widzowie są gotowi na to, by płacić za treści udostępniane komercyjnie. A skoro tak, biznesowa logika nakazuje podążyć właśnie tą drogą.

OnlyFans w liczbach. Imponujące dane za 2022 rok

Czego jeszcze dowiedzieliśmy się o serwisie OnlyFans. Przede wszystkim tego, że na koniec roku działało na nim 3,2 miliona twórców, czyli aż 47% więcej niż w roku poprzednim. Ta dynamika wzrostu jest nie tyle imponująca, co wręcz szokująca. Bardzo urosła również liczba fanów płacących za dostęp do treści publikowanych przez poszczególnych twórców. Na koniec 2021 roku OnlyFans legitymował się liczbą 188 milionów widzów, podczas gdy rok później było to aż 238,8 miliona. 27% więcej!

Wiemy już, jak wielkie pieniądze zarabiają twórcy OnlyFans. Jakimi zyskami mogą pochwalić się ci, którzy publikują tam swoje treści? Najpopularniejsza autorka może poszczycić się rocznymi zarobkami w wysokości 6,4 miliona dolarów amerykańskich i to już po potrąceniu marży serwisu.

Przykład OnlyFans, a także wprowadzenie płatnych subskrypcji Facebooka i X zwiastuje rychły koniec darmowych mediów społecznościowych. Skoro właściciele serwisów chcą zarabiać, a użytkownicy chcą im płacić, nikt ani nic już tego nie zmieni.