Zapłacisz za brak reklam na Facebooku i Instagramie? Niebawem będzie taka opcja

Meta, firma którą dawniej znaliśmy po prostu jako Facebook, nie ma ostatnio najlepszej prasy. Młodzi ludzie żegnają się z portalem i uciekają w objęcia TikToka i... należącego do niej Instagrama. Mimo wszystko każdego dnia korzystają z jej usług miliony użytkowników z całego świata. I te miliony użytkowników równie mocno ich produkty uwielbiają i... nie cierpią. W dużej mierze przez algorytmy — które niekoniecznie pokazują im to, co chcieliby zobaczyć. Zalew reklam na obu wielkich portalach społecznościowych jest przeogromny, co najzwyczajniej w świecie irytuje. Ale niebawem użytkownicy z Unii Europejskiej mieliby mieć szansę wykupienia płatnych planów, które pozwolą pożegnać reklamy na Facebooku i Instagramie.

Facebook i Instagram bez reklam. Zapłacimy za święty spokój?

Meta rzekomo ma pracować nad nowymi planami, które pozwolą użytkownikom Unii Europejskiej wykupić plan bez reklam. Te działania miałyby być odpowiedzią na przepisy dotyczące prywatności w UE, które w dużej mierze uderzają w firmy takie jak Meta. Planowane przez giganta subskrypcje miałyby pozwolić użytkownikom na zachowanie prywatności. Na ten moment nie wiemy jednak nic na temat potencjalnych stawek, które mielibyśmy zapłacić za bezreklamową subskrypcję. Nie wiemy na ile wyceniona zostanie nasza prywatność — firma ma jednak wierzyć, że wprowadzenie takiej opcji pozwoli zdjąć oddech organów regulacyjnych Meta z ich pleców. Nie wiadomo jednak co wtedy z wariantami reklamowymi, które mają być wciąż dostępne.

Płatne plany miałyby być dostępne w Unii Europejskiej. Mówi się, że firma prawdopodobnie nie zdecyduje się na wprowadzenie analogicznych rozwiązań w Stanach Zjednoczonych, gdzie takich wymogów regulacyjnych najzwyczajniej w świecie nie ma.

Najpopularniejsze medium społecznościowe? Oczywiście Facebook

Ile bylibyście w stanie zapłacić za społecznościówki bez reklam?

Wszelkie platformy społecznościowe od lat traktujemy jako coś pewnego, stałego i darmowego. I jasne — regularnie wielu użytkowników irytują tamtejsze reklamy i algorytmy, które nie pokazują im treści, jakich by sobie życzyli. Nie zmienia to jednak faktu, że dodanie kolejnej subskrypcji do stale puchnącej listy wydatków na usługi elektroniczne nie wydaje się specjalnie dobrym widokiem. Ale wiele zależy też od kwoty, którą trzeba będzie na tę przyjemność przeznaczyć. Kilka czy kilkanaście złotych miesięcznie wydaje się logiczne, ale jeżeli będzie to kilkadziesiąt złotych — sprawy nie wyglądają już tak ciekawie. Temat bez wątpienia wywoła sporą dyskusję. A ile Wy, drodzy Czytelnicy, bylibyście w stanie zapłacić za święty spokój?

