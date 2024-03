Netflix za darmo przez całą umowę

Serwisy streamingowe z filmami i serialami, to w ofertach naszych telekomów dodatkowa zachęta dla potencjalnych klientów do podpisania umowy. Jednak rzadko się zdarza, by oferowali dostęp do nich na cały okres umowy. Tak jest obecnie w przypadku najnowszej oferty Play.

To też dobra okazja, do sprawdzenia ofert innych operatorów, w ramach których możecie skorzystać z dostępu do wybranych serwisów streamingowych za darmo. Zaczniemy jednak od wspomnianej nowej oferty Play dla nowych i aktualnych klientów tego operatora.

Na początek dwie istotne informacje. Mimo dodania do każdego abonamentu dostępu do pakietu podstawowego w Netflix za darmo na cały okres umowy - 12 miesięcy, cena wybranych planów dla nowych i obecnych nie zmieniła się.

Jednak Play, po raz pierwszy w swojej ofercie zdecydował się na wprowadzenie opłat za wypożyczenie routera do światłowodów - Play BOX NET. Do tej pory były one zaszyte w cenie abonamentu, teraz Play wyciągnął je na zewnątrz. Zupełnie tak samo, jak już od wielu miesięcy robi inny operator Orange z tą różnicą, iż w Orange płacimy 4,99 zł miesięcznie, Play zaokrąglił to do 5 zł miesięcznie.

Tak więc, do poniższych cen musicie doliczyć do każdego abonamentu dodatkowe 5 zł miesięcznie, no ale też możemy odjąć koszt Netfliksa. Sumując te koszty na całą umowę, za router zapłacicie łącznie 60 zł przez cały rok, a na Netfliksie zaoszczędzicie łącznie 348 zł, zostaje więc 288 zł, czyli 24 zł miesięcznie oszczędności.

Światłowody z Netfliksem w umowie na rok dla nowych klientów

W Play mam do wybory cztery pakiety światłowodów, z limitem prędkości do 300 Mb/s, 600 Mb/s, 1 Gb/s oraz 5 Gb/s, w cenie odpowiednio 70 zł, 80 zł, 100 zł i 130 zł miesięcznie. W każdym z nich - Netflix w planie podstawowym jest za darmo na cały okres umowy.



Światłowody z Netfliksem w umowie na rok dla obecnych klientów

Podobnie wygląda oferta na światłowody dla obecnych klientów Play. Netflix dodawany jest to każdego pakietu, ale za każdy z nich płacimy 20 zł mniej niż nowi klienci.



W rezultacie więc,- razem z darmowym Netfliksem, mamy tu oszczędność na poziomie 44 zł miesięcznie (już z uwzględnieniem dzierżawy routera).

Dostęp do serwisów z filmami i serialami w Orange, Plus i T-Mobile

Netflix w Orange

W ofercie Orange również dostępny jest Netflix, z tym że na krótsze okresy. I tak, w abonamencie komórkowym możemy skorzystać za darmo z pakietu podstawowego na miesiąc, dwa lub trzy miesiące.



Z kolei w ofercie łączonej Orange Love - światłowody + abonament komórkowy, Netflix w planie dostępny jest za darmo na 6 miesięcy. Natomiast w pakiecie - światłowody + abonament komórkowy + telewizja, darmowy Netflix na pół roku jest w planie standard.

Disney+ w Plusie

W Plusie, w każdej ofercie czy to abonament komórkowy, światłowody czy internet mobilny, możemy skorzystać za darmo z dostępu do serwisu streamingowego z filami i serialami Disney+ przez 12 miesięcy.



W rezultacie i uśredniając, przez całą umowę zapłacimy tu 19 zł miesięcznie za dostęp do tego serwisu.

HBO MAX w T-Mobile

W ofercie T-Mobile darmowe dostępy do serwisów streamingowym możemy aktywować sobie w ramach usługi Rozrywka bez ograniczeń. W ofercie na abonament komórkowy jest to okres od jednego do trzech miesięcy, a w ofercie łączonej Magenta DOM na 6 miesięcy.



To, co wyróżnia tę opcję na rynku to fakt, że do wyboru mamy kilka serwisów - Eleven Sport, Tidal, Legimi, HBO MAX, Da Vincu oraz Viaplay. Co więcej, każdy z tych serwisów możemy aktywować na miesiąc i w to miejsce wybrać inny. Taką wymianę możemy dokonać za darmo raz w miesiącu.

Źródło: Play.

Stock Image from Depositphotos.