Amazon Music Unlimited – co potrafi serwis streamingowy od Amazona?

W czasach zdominowanych przez cyfrową dystrybucję muzyki konkurencja na rynku serwisów streamingowych jest naprawdę duża. Chociaż w Polsce najpopularniejsze rozwiązania to Spotify, Tidal lub YouTube Music, do dyspozycji mamy też... tańsze rozwiązania. Jednym z nich jest Amazon Music Unlimited. Subskrypcja od giganta e-commerce kosztuje ok. 17 zł za miesiąc, dając dostęp do 100 milionów piosenek. Oto co warto wiedzieć o tej platformie.

Amazon Music Unlimited: 100 milionów utworów za 3,99 euro

Za jedynie 3,99 euro miesięcznie, użytkownicy mają nieograniczony dostęp do biblioteki z ponad 100 milionami utworów. Co więcej, platforma oferuje także miesięczny okres próbny za darmo, pozwalając użytkownikom wypróbować usługę bez żadnych zobowiązań finansowych. Korzyści stają się bardziej widoczne, gdy porównamy ofertę z cenami innych platform streamingowych dostępnych w Polsce. W kontrze do cen Spotify, Tidal czy Apple Music, oferta Amazon Music Unlimited jawi się jako znakomita opcja dla miłośników muzyki, chcących zaoszczędzić przy zachowaniu wysokiej jakości dźwięku. Warto także zauważyć, że cena Amazon Music Unlimited różni się w zależności od regionu. Na przykład, w Stanach Zjednoczonych usługa ta kosztuje 10,99 dolarów miesięcznie.

Brak planów rodzinnych i oferty dla studentów

Chociaż strony Amazona wskazują na istnienie planów rodzinnych czy zniżek dla studentów, to wygląda na to, że w Polsce te opcje nie są jeszcze dostępne. Takie podejście może być postrzegane jako ograniczenie, ale przy cenie 3,99 euro miesięcznie, oferta indywidualna wciąż prezentuje się nie najgorzej, jeśli chcemy korzystać z serwisu w pojedynkę.

Brak wariantów Amazon Music Free oraz Amazon Music Prime

W chwili obecnej wygląda na to, że subskrypcja Amazon Music Free czy nawet Amazon Music Prime (przeznaczona dla osób płacących za usługę Amazon Prime), nie są dostępne dla polskich użytkowników. Ograniczenia te mogą być rezultatem różnic w ofercie regionalnej, co jest dość powszechne w przypadku niektórych platform streamingowych, które nie zawsze udostępniają pełny zakres usług we wszystkich krajach. Sprawdzałem na różne sposoby i niestety nie udało mi się odtworzyć żadnej piosenki bez wykupienia usługi Unlimited.

Amazon Music Unlimited: Pierwsze kroki

Pierwsze kroki na Amazon Music Unlimited to nie tylko moment logowania do konta Amazon, lecz również personalizacja konta, która odgrywa kluczową rolę w doświadczeniu użytkownika. Po wprowadzeniu loginu i hasła po raz pierwszy użytkownik witany jest przez okrągłe avatary artystów, zachęcające do wyboru trzech ulubionych wykonawców spośród szerokiej gamy twórców. Ten pozornie prosty krok odgrywa istotną rolę w dopasowaniu pierwszych rekomendacji muzycznych do indywidualnych preferencji. To tutaj użytkownik zaczyna kreować swój muzyczny świat na platformie, wyznaczając kierunek swoich zainteresowań. Wybór tych wykonawców pomoże algorytmom lepiej zrozumieć preferencje słuchacza i zaproponować mu muzykę, która najbardziej odpowiada jego gustowi.

Co oferuje Amazon Music Unlimited?

Amazon Music Unlimited oferuje użytkownikom bogactwo funkcji i treści dostępnych bez żadnych reklam. Platforma udostępnia także podcasty, zapewniając słuchaczom dostęp do ulubionych audycji. Platforma oferuje również spersonalizowane stacje radiowe oraz tysiące playlist, dopasowanych do indywidualnych gustów i nastrojów.

Użytkownicy Amazon Music Unlimited mają możliwość słuchania treści w jakości SD, HD, Ultra HD i dźwięku przestrzennego. Dodatkowo możliwość słuchania offline pozwala na pobieranie ulubionych utworów i korzystanie z nich bez konieczności łączenia się z internetem. Bez ograniczeń w liczbie pominięć utworów oraz z dostępem do funkcji live, Amazon Music Unlimited wydaje się być kompletnym serwisem streamingowym.