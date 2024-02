Ile kosztuje Tidal? Co zrobić, żeby płacić mniej za subskrypcję?

W dobie dynamicznego rozwoju platform streamingowych, posiadanie dostępu do wszystkich ulubionych jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Tylko którą usługę wybrać? Na rynku dominuje kilku dużych graczy, m.in. Spotify, Apple Music, Deezer lub Tidal. Dziś na tapet bierzemy ostatni z wymienionych serwisów. Jeśli chcesz wiedzieć, ile trzeba zapłacić za miesięczny dostęp do ich biblioteki lub zastanawiasz się, czy da się to zrobić taniej, ten artykuł powstał z myślą o Tobie.

Tidal, znany jest przede wszystkim z zaangażowania w dostarczanie muzyki w wysokiej jakości dźwięku. Platforma oferuje szereg planów subskrypcyjnych dostosowanych do różnorodnych potrzeb odbiorców. HiFi, HiFi Plus, Family oraz Student – każdy z abonamentów posiada swoje unikalne cechy, ale przede wszystkim indywidualną cenę, która może wpłynąć na decyzję o wyborze. Zrozumienie różnic w abonamentach jest kluczowe dla przyszłych użytkowników. I właśnie na tym chcemy się dziś skupić, aby pomóc Ci zaoszczędzić pieniądze i skorzystać z najkorzystniejszego rozwiązania.

Cennik Tidala

Tidal oferuje różnorodne plany subskrypcyjne, zaspokajając potrzeby różnych grup odbiorców. Plan HiFi jest podstawową opcją, zapewniającą wysokiej jakości strumieniowanie dźwięku w jakości 16 bit, 44,1 kHz. Jego cena wynosi 21,99 zł za miesiąc. Tidal ma również coś dla entuzjastów bezstratnych standardów audio, w tym HiRes FLAC, Dolby Atmos, Sony 360 Reality Audio, FLAC i Master Quality Authenticated. To plan HiFi Plus. W przypadku wyboru tej subskrypcji koszt usługi za miesiąc użytkowania wzrasta do 39,99 zł. W przypadku obu abonamentów można też liczyć na takie rozwiązania jak:

brak reklam,

słuchanie offline z nieograniczoną liczbą pominięć utworów,

słuchanie muzyki wraz z innymi użytkownikami w obrębie jednej sesji odsłuchowej w czasie rzeczywistym,

słuchanie muzyki na różnych urządzeniach wspierających TIDAL Connect,

playlisty tworzone przez ekspertów Tidala.

Warto również dodać, że biblioteka Tidal oferuje obecnie ponad 100 milionów piosenek i 650 tysięcy materiałów video.

Tańszy Tidal – dla rodzin i studentów

Plan Family to doskonałe rozwiązanie dla rodzin, pozwalające na korzystanie z Tidala przez kilka osób jednocześnie. Miesięczna opłata to 34,99 zł. W ramach abonamentu z usługi może korzystać do 6 różnych osób. Jeśli w ramach planu Family chciałbyś skorzystać z abonamentu HiFi Plus, cena wzrośnie do 59,99 za miesiąc.

Tidal przygotował też specjalny plan dla studentów. Niestety obejmuje on tylko osoby uczące się w USA, więc polscy użytkownicy muszą obejść się smakiem i wybrać wyższe opłaty lub konkurencyjny serwis streamingowy, który uwzględnia nasz kraj w promocji.

Co zrobić, aby płacić mniej za Tidal?

Korzystaj z promocji i ofert specjalnych – Tidal co jakiś czas oferuje promocje dla nowych subskrybentów. Taką promocję można było jakiś czas temu znaleźć np. w sieci Play. Śledzenie mediów społecznościowych i newslettera pozwala być na bieżąco z aktualnymi promocjami, co może skutkować znacznymi oszczędnościami. Wykorzystaj plan Family – Jeśli masz możliwość, aby łączyć się z innymi użytkownikami, plany rodzinne mogą być doskonałym sposobem na zmniejszenie wydatków. Abonament Family pozwala podzielić dostęp na 6 osób i dzięki temu znacząco obniżyć koszty dla każdej z nich. Korzystaj z programów lojalnościowych – Niektóre programy lojalnościowe, a także firmy współpracujące z Tidalem mogą oferować bezpłatne okresy subskrypcyjne, które otrzymamy w zamian za zebrane punkty lub wprowadzenie specjalnego kodu promocyjnego. Warto więc regularnie zaglądać na takie platformy jak pepper.pl, które agregują informacje o atrakcyjnych cenach usług lub produktów.

Koszty subskrypcji Tidala mogą być zróżnicowane, ale jak widać, istnieje wiele sposobów, aby cieszyć się wysoką jakością muzyki, bez dużego obciążania budżetu. Rozważając różne opcje i wykorzystując dostępne promocje oraz oferty specjalne, można znacząco zmniejszyć wydatki na tę platformę streamingową. Dajcie znać, czy udało Wam się znaleźć jakąś ciekawą ofertę, która pozwoliła Wam używać Tidala za darmo lub w znacząco niższej cenie.