Tidal nie zamierza ugiąć się przed gigantami streamingu i wprowadza nową ofertę, by powalczyć o użytkowników. "To sposób na to, by ponownie przedstawić usługę użytkownikom" - mówi mi Lior Tibon, COO Tidala.

Tidal znalazł się w rękach nowego właściciela. Square przejęło założoną przez Jay-Z i szerokie grono artystów usługę streamingową, która nie zamierza składać broni i będzie walczyć o użytkowników. W USA zrobi to za pomocą darmowej oferty, w pozostałych częściach globu weryfikowana będzie nowa propozycja z dwoma pakietami. Czy darmowa opcja kiedykolwiek będzie dostępna poza Stanami Zjednoczonymi? "Wprowadzenie jej jest naprawdę kosztowne" - od takich słów zaczyna swoją odpowiedź Lior Tibo, COO Tidala, który z firmą jest od blisko 7 lat. Pracuje w Tidal od początku usługi, więc jego doświadczenie i obserwacje opierają się o pełną historię platformy, która wielokrotnie zmieniała właścicieli.

Nowa oferta Tidala

W międzyczasie całkowitej przemianie uległ też rynek muzyczny, na którym Apple Music szturmem zdobyło miliony słuchaczy, a Spotify eksperymentowało z wieloma przeróżnymi formatami, by uczynić podcasty równie istotny w swoim katalogu, co muzyka. Teraz nadszedł czas na audiobooki, więc Spotify celuje w przyjęcie roli jedynej platformy audio, jakiej może potrzebować użytkownik. Co na to Tidal? Serwis wyróżniał się swoją ofertą muzyki w bezstratnym formacie, ale konkurencja w pewnym stopniu nadrobiło zaległości, więc usługa kieruje swój wyższy pakiet Hi-Fi Plus do jeszcze węższego grona entuzjastów muzyki w wysokiej rozdzielczości, Dolby Atmos i formacie 360 od Sony. Tidal wprowadza też nowe sposoby rozliczania się z artystami, którzy mogą liczyć na dodatkowe środki kalkulowane na podstawie ich popularności i nie tylko.

Lior Tibon, COO Tidal - wywiad

Między innymi o tym, co nowego zaprezentował Tidal, jak wygląda teraz rynek streamingu i jak będzie zmieniał się w następnych latach, rozmawiam w najnowszym odcinku podcastu Antyweb Po Godzinach. Lior Tibon już dawno nie udzielił tak obszernego wywiadu w polskich mediach, więc tym bardziej życzę miłego słuchania.

