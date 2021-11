Nowa oferta Tidal - pakiety Hi-Fi i Hi-Fi Plus

Tidala można kojarzyć z dwóch powodów: to platforma oferująca muzykę w streamingu w najlepszej możliwej jakości i chyba najbardziej przystępna usługa ze wszystkich, ze względu na liczne promocje i partnerstwa z innymi firmami np. operatorami. Pomimo rosnącej przewagi Spotify i Apple Music, które dzielą rynek niemal na pół, Tidal nie zamierza składać broni i wprowadza odświeżoną ofertę. Pokazuje ona, że w firmie pozostało coś z ducha założonej głównie przez muzyków i pod przewodnictwem rapera Jay-Z usłudze muzycznej. Zanim jednak do tego przejdziemy, spójrzmy na nową ofertę:

TIDAL HiFi: za 19,99 zł miesięcznie TIDAL HiFi zapewnia nielimitowany dostęp do

dźwięku w jakości HiFi. Dzięki tej subskrypcji użytkownicy mają dostęp do funkcji

offline, a także TIDAL Connect i Moja Aktywność, które zapewnia indywidualnie

dobrane treści i podsumowania.

dźwięku w jakości HiFi. Dzięki tej subskrypcji użytkownicy mają dostęp do funkcji offline, a także TIDAL Connect i Moja Aktywność, które zapewnia indywidualnie dobrane treści i podsumowania. TIDAL HiFi Plus: za 39,99 zł miesięcznie HiFi Plus oferuje wszystko to, co opcja

HiFi, a dodatkowo umożliwia bezpośrednie wspieranie swoich ulubionych twórców.

HiFi Plus zapewnia także dostęp do takich formatów dźwięku jak Dolby Atmos

Music, Sony 360 Audio Recordings i Master Quality Authenticated (MQA), jak

również wcześniejszy dostęp do ekskluzywnych ofert oraz funkcji, które będą

wprowadzane w przyszłości.

Najprościej rzecz ujmując - jakość Hi-Fi powędrowała z wyższego pakietu do podstawowego, co jest wyraźną reakcją na to, jak działa Apple Music, które nie zdywersyfikowało swojej oferty po wprowadzeniu wyższej jakości. Oczywiście pozostałe funkcje są cały czas dostępne, natomiast w wyższym pakiecie Hi-Fi Plus pojawiają się wszystkie inne dodatkowe formaty i najwyższa jakość, a także w przyszłości wprowadzane funkcje, o których dziś Tidal nie mówi.

Nowe podejście Tidala do tantiem i wypłat dla artystów

Bardzo ciekawymi krokami jest uruchomienie płatności trafiających bezpośrednio do twórców i tantiemy na Tidal (te ruszą w 2022 r.). Pierwsza z funkcji będzie odpowiedzialna za przekazanie każdego miesiąca części opłaty za subskrypcję danego użytkownika tym artystom, których słucha najczęściej. Co istotne, to dodatkowe środki, które artyści nadal będą otrzymywać na tych samych zasadach. A co w przypadku tantiem? Tutaj Tidal będzie eksperymentować:

W nowym modelu tantiemy przypisane abonentom HiFi Plus nie będą sumowane, lecz będą wypłacane na podstawie rzeczywistej aktywności poszczególnych użytkowników HiFi Plus, w przeciwieństwie do praktykowanej w branży metody przydzielania środków do najpopularniejszych artystów, dzięki czemu fani zyskają możliwość rzeczywistego wsparcia ulubionych twórców i przyczynienia się do ich sukcesu.

O zmianach wypowiedział się też COO Tidala - Lior Tibon:

„Dzięki tym zmianom użytkownicy TIDAL na całym świecie będą mogli cieszyć się muzyką w jeszcze pełniejszy sposób” - powiedział Lior Tibon, TIDAL COO. TIDAL rozszerza też swoje wsparcie dla artystów z bardziej transparentnymi warunkami płatności, dzięki czemu fani sami zadecydują, którego artystę chcą wesprzeć. Cieszymy się, że możemy współpracować z muzykami na całym świecie, aby rozwijać nasze narzędzia, pomagające im tworzyć na własnych warunkach i dalej się rozwijać”.