Tidal At Home Livestream – darmowy stream koncertów dla wszystkich

Jeżeli nie macie pomysłu, jak spędzić piątkowy wieczór w trakcie trwania kwarantanny, z pomocą może przyjść wam Tidal. Właśnie w tym momencie na specjalnie przygotowanej platformie At Home prowadzony jest dwunastogodzinny stream z występów największych światowych gwiazd muzyki rap i pop. Co ważne – aby go obejrzeć nie potrzebujecie mieć opłaconego abonamentu Tidala, ani nawet konta w tym serwisie. Na wejściu strona zapyta was tylko o adres e-mail, którego z resztą nie musicie wcale podawać. Zaraz po tym przejdziecie do strony głównej, na której prowadzony jest stream. Nazwa projektu może być nieco myląca, ponieważ nie mamy tu do czynienia z nagraniami na żywo, ale z miksem najciekawszych koncertów topowych gwiazd. Jeżeli jesteście użytkownikami Chromcast/Google Cast, możecie odebrać stream także na swoim telewizorze.

Czyje występy można obejrzeć?

Tidal nie podzielił się informacjami, kogo dokładnie zobaczymy na streamie, jednak wiadomo, że pojawią się tam tacy muzycy, jak Alicia Keys, Beyonce, Farukko, A$AP Ferg, Becky Ge, Jay-Z. Nicki Minaj, Rosalia, Gucci Mane czy Travis Scott. Większość nagrań pochodzi z imprez organizowanych bądź połączonych z Tidalem – TIDAL X Dreamville Fest 2019, XXL Freshman Class 2019, 88Rising czy Lil Weezyana Fest 2019. Stream trwa 12 godzin i firma nie zamieściła informacji, czy jest to wydarzenie jednorazowe, czy też będzie takie streamy organizować częściej. Marka nie wspomina też by akcja ta w jakikolwiek sposób była związana z trwająacą epidemią Koronawirusa. Na pewno jednak dla wielu fanów rapu, hip hopu i popu w czasie kwarantanny możliwość obejrzenia i posłuchania swoich ulubionych wykonawców będzie bardzo ciekawym urozmaiceniem wieczoru.

Zwłaszcza, że inne platformy streamingowe w tym idą raczej w stronę ograniczenia ruchu sieciowego na swoich witrynach.