Elfy chwalicie, Stolemów nie znacie. Polskie studio tworzy grę na podstawie kaszubskiej mitologii

Zapomnijcie o chochlikach, czas zapolować na Hermusa. Dungeons of the Amber Griffin zafunduje nam lekcję lokalnego patriotyzmu w gamingowym wydaniu.

Smoki, krasnoludy, orki i elfy. Te fantastyczne stworzenia zapisały się w kanonie fantasy, pojawiając się niemalże w każdej produkcji zahaczającej o ten gatunek. Sam jestem jego wielkim fanem, ale muszę przyznać, że po dziesiątkach filmów, gier i książek temat ten jest już dość mocno przewałkowany i aż prosi się o powiew świeżości. Wiedźmin – nasz narodowy skarb – trochę w tej kwestii namieszał, rozbudzając w graczach miłość do mitologii inspirowanej wierzeniami Słowian. Nim hype na swojskie potwory na dobre opadnie, kolejne polskie studio chce na fali lokalnego patriotyzmu zgarnąć swój kawałek tortu. Co powiecie na kaszubskie RPG?

Oldskulowe RPG w kaszubskich klimatach

Frozengem Studio to niewielki developer, który w swoim portfolio posiada takie produkcje jak Garage Flipper czy Android Simulator. Jeśli te tytuły nic Wam nie mówią, to spokojnie, nie jesteście jedyni. Dungeons of the Amber Griffin (lub jak kto woli – Lochy Bursztynowego Gryfa) mogą być dla studia okazją do przedstawienia się szerszej publiczności.

Źródło: Frozengem Studio

Gra ma być typowym przedstawicielem gatunku dungeon crawler, czyli fabularnej gry przygodowej, w której gracze eksplorują lochy, mierząc się zastępami szkieletów i rozwiązując proste zagadki. Gatunek wspiął się na wyżyny popularności w latach 90. tworząc podwaliny pod motywy RPG, które dziś przewijają się przez większość gier fantasy.

Choć Dungeons of the Amber Griffin bazuje na znanych motywach, to może pochwalić się jednym charakterystycznym elementem, wyróżniającym polską produkcję na tle innych gier tego gatunku. Inspirowana jest ona bowiem wierzeniami Kaszubów, którzy oprócz specyficznego języka, wyróżniają się także lokalną mitologią. To właśnie ona ma być głównym magnesem na graczy, którzy wciąż mają chrapkę na słowiańskie klimaty.

Źródło: Frozengem Studio

W grze wcielimy się w cztery postacie, wybrane spośród typowych dla gatunku klas, doprawionych nutą swojskiej nomenklatury. Poniżej możecie obejrzeć pierwszy zwiastun, który co prawda nie zachwyca wizualnie, ale obecnego tam ducha gatunku nie można mu odmówić.

Kaszubskie fantasy powstaje pod merytorycznym okiem specjalistów z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, a za dofinansowanie projektu odpowiada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Lochy Bursztynowego Gryfa nie otrzymały jeszcze dokładnej daty premiery. Gra prawdopodobnie ukaże się w 2023 roku.