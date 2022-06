NoCodeDays 2022 - nadchodzi pierwsza polska konferencja o Low-Code i No-Code

NoCodeDays 2022 to pierwsza ogólnopolska konferencja dotycząca tematyki Low-Code oraz No-Code. To niecodzienne wydarzenie odbędzie się już 12 października w przestrzeni wirtualnej. Zapraszamy absolutnie wszystkich, których ciekawią rozwiązania LCNC!

Podczas NoCode Days 2022:

Pomożemy Ci lepiej zrozumieć i poznać od podszewki technologie Low-Code

i No-Code.

i No-Code. Ujawnimy, jakie problemy rozwiązują narzędzia LCNC oraz jakie korzyści

i oszczędności płyną z ich użycia.

i oszczędności płyną z ich użycia. Podpowiemy, jak bezpiecznie wdrożyć rozwiązania Low-Code oraz No-Code w Twoim otoczeniu.

Podzielimy się wskazówkami z entuzjastami, którzy pragną rozwijać się

w branży LCNC.

w branży LCNC. Zapewnimy przestrzeń do wymiany doświadczeń dla pionierów i głodnych wiedzy specjalistów.

Czy NoCode Days 2022 jest dla Ciebie?

Tak, jeśli masz naturalny drive do stałego ulepszania rozwiązań i chcesz wymienić doświadczenia z ludźmi o podobnych zainteresowaniach.

Tak, jeśli ciekawią Cię przyszłościowe narzędzia, używane przez rynkowych liderów, takich jak Carlsberg, IKEA, PEPSI, czy Toyota.

Tak, jeśli planujesz zgłębić swoją wiedzę z zakresu Low-Code i No-Code, a tym samym wpłynąć na jakość i wydajność pracy swojej czy pracowników.

NoCode Days 2022 to wydarzenie dedykowane specjalistom i entuzjastom LCNC na każdym poziomie zaawansowania. Jeśli dobrze znasz branżę LCNC i szukasz przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz podniesienia kwalifikacji, z pewnością odnajdziesz się wśród naszej wirtualnej społeczności. Jeśli nie działasz w branży IT, ale postrzegasz rozwiązania Low-Code i No-Code jako sposób na przyspieszenie monotonnych czynności i sprawne kontrole w Twojej firmie, gwarantujemy, że na naszej konferencji znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania czy wątpliwości. NoCode Days to również idealne miejsce dla osób zamierzających zmienić swoją karierę i rozpocząć nowy rozdział zawodowy w branży LCNC. Nasza No-Code’owa przestrzeń zapewni Wam efektywny networking i wymianę wiedzy na najwyższym poziomie.

Wirtualna edycja NoCode Days to aż 3 ścieżki tematyczne!

Ścieżka Biznesowa

Ścieżka Biznesowa jest dedykowana szeroko pojętemu światu biznesu. To właśnie tutaj specjaliści i managerowie znajdą odpowiedź na pytanie, czy LCNC to technologia godna zaufania. Wyjaśnimy, jakie problemy rozwiązują narzędzia Low-Code i No-Code oraz jakie korzyści można z nich czerpać. Opowiemy o ich wadach i zaletach. Pokażemy także w jaki sposób LCNC pozwala generować oszczędności.

Celem Ścieżki Biznesowej jest jak najlepsze zrozumienie rozwiązań LCNC wśród zainteresowanych uczestników. Doświadczeni prelegenci podzielą się wskazówkami jak bezpiecznie wdrożyć rozwiązania LCNC, kiedy je stosować, a kiedy lepiej nie,

a także podpowiedzą jak nimi zarządzać, by uniknąć powszechnych błędów. Poruszymy także tematy związane z transformacją cyfrową

i bezpieczeństwem w firmie z wykorzystaniem technologii Low-Code i No-Code. Czekają na Ciebie nowinki z zakresu Citizen Development oraz masa praktycznych wskazówek, gotowych do wdrożenia w Twoim biznesie.

Ścieżka Konsultanta

Ścieżka Konsultanta to idealne miejsce dla entuzjastów LCNC, którzy pragną podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Praktycy narzędzi Low-Code i No-Code znajdą tutaj specjalistów o podobnych zainteresowaniach, którzy także dążą do podnoszenia swoich kompetencji.

Celem Ścieżki Konsultanta jest szeroko pojęta wymiana wiedzy i praktyki wśród osób aktywnie działających w technologiach LCNC. Ten blok tematyczny jest najbardziej technicznym elementem konferencji NoCode Days 2022 i dotyka m.in. zarządzania środowiskiem, konektorów niestandardowych, czy dobrych praktyk w codziennym stosowaniu narzędzi. Czekają na Ciebie liczne case studies oraz praktycznie omówione wyzwania i rozwiązania.

Ścieżka Zmiany

Nie pracujesz w IT, ale chcesz to zmienić? Jesteś w odpowiednim miejscu! Ścieżka Zmiany podczas NoCode Days 2022 jest dedykowana osobom z różnorodnych branż, które zamierzają rozpocząć karierę w LCNC. Rozwiejemy Wasze wątpliwości, czy ta branża jest przyszłościowa. Opowiemy, jak w praktyce narzędzia Low-Code i No-Code mogą poprawić wydajność i jakość pracy oraz usprawniać procesy, czy też zwinnie przeprowadzać kontrole w firmie.

Celem Ścieżki Zmiany jest stworzenie edukacyjnej przestrzeni dla wszystkich spoza branży IT, którzy pragną zgłębić swoją wiedzę z zakresu LCNC. Przygotujcie się na ciekawe prelekcje, podczas których poznacie inspirujące historie przebranżowienia, a także dowiecie się więcej o tym, jak zarządzać stresem podczas tak istotnego wydarzenia w życiu. Opowiemy również o perspektywach zarobkowych, które dają technologie No-Code i Low-Code. Podpowiemy, jakie umiejętności i wiedzę warto zdobyć, by sprawnie wejść do branży LCNC oraz pokażemy kulisy pracy konsultanta.

Co czeka Cię na NoCode Days 2022?

Ogromna dawka wiedzy i praktyczne omówienie najciekawszych tematów z zakresu LCNC.

3 bloki tematyczne (Ścieżka Biznesowa, Konsultanta oraz Zmiany) które ujmują obszary LCNC z różnych perspektyw. Dzięki temu trafnie dopasujesz tematykę do swoich indywidualnych potrzeb.

Ponad 500 uczestników, żywo zainteresowanych rozwiązaniami Low-Code i No-Code – co jest niebywałą okazją do nawiązania cennych znajomości.

Wirtualna przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń, zarówno dla pionierów jak i osób dopiero wchodzących do branży.

8-godzinny praktyczny warsztat, który odbędzie się dzień po konferencji.

Szeroka perspektywa, liczne case studies, najnowsze narzędzia i masa dobrych praktyk - które składają się na wartościowe doświadczenie rozwojowe.

Dołącz do polskiej społeczności LCNC i spotkaj się z nami 12 października online!