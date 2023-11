Weź udział w plebiscycie Google i wybierz najlepszą grę/aplikację na Androida

Zbliża się koniec roku więc powoli nadchodzi czas podsumowań, zestawień rankingów. Co wydarzyło się w 2023 r., co najbardziej zaciekawiło ludzi z całego świata? Wiele firm przygotowywać będzie swoje własne podsumowania, a pierwsze przymiarki robi właśnie Google, które wystartowało z corocznym plebiscytem na najpopularniejsze aplikacje, gry i książki dostępne w sklepie Google Play. To przedsmak przed pełnymi nagrodami, które - jak co roku - przyznawane są na przełomie listopada i grudnia. Jakie gry i aplikacje mijającego roku mogą liczyć na uznanie użytkowników smartfonów z Androidem?

Najlepsza aplikacja według użytkowników Google Play

Najlepsza gra według użytkowników Google Play

Nagrody użytkowników Google Play 2023. Znamy nominacje

Jak oddać głos? Nie jest to proste. Google ponownie zdecydowało się na wprowadzenie ograniczeń regionalnych dla swojego plebiscytu na najpopularniejszą aplikacje, grę oraz książkę dostępną w sklepie Google Play. Chcąc przejść do strony, na której mamy możliwość wskazywania ulubionych tytułów witani jesteśmy błędem wskazującym na błędny adres: URL nie został znaleziony na serwerze. Tak jest tylko wtedy, gdy próbujemy wziąć udział w głosowaniu z Polski. Najwyraźniej Google uznało, że głosować mogą tylko użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych. Nie udało mi się zweryfikować, jak to wyglądało w przypadku poprzednich edycji Google Play Users’ Choice. Strony, na których widnieją zwycięzcy są dostępne w Polsce. Niewykluczone, że to chwilowe problemy z regionami i wkrótce też będziecie mogli zagłosować - tym bardziej, że czasu nie ma zbyt wiele. Swoje głosy na najlepszą aplikację, grę i książkę w Google Play można oddawać do 14 listopada.

A kto w 2022 r., zdaniem użytkowników sklepu Google Play, zyskał największe uznanie? Patrząc na polską wersję strony mamy tylko informację o grze - a była nią Rocket League Sideswipe. A co z aplikacją? No cóż, tego nie wiemy. Jednak nic straconego. Wraz z wynikami tegorocznego plebiscytu, w którym udział biorą użytkownicy, poznamy wyniki wewnętrznego rankingu Google, na najlepszą pozycję w sklepie. Listę zwycięzców, wyłonionych na podstawie ocen pracowników firmy, powinniśmy poznać przed końcem miesiąca.