Pierwsza gra, która stała się lekturą szkolną

To pierwsza taka sytuacja w historii polskiej edukacji. This War of Mine od 11bit studios znalazło się na liście lektur uzupełniających dla szkół ponadpodstawowych i jest dostępne do pobrania za darmo na stronie gov.

Produkcja rodzimego studia od długiego czasu jest omawiana w kwestiach społecznych i pedagogicznych ze względu na tematykę i idealne oddanie ciężaru, z jakim ludzie muszą się mierzyć podczas konfliktu zbrojnego. W This War of Mine poznamy losy ludzi, którzy starają się przetrwać w mieście objętym wojną - naszym zadaniem jest zarządzać grupą cywilów, którzy są pogrążeni w chorobie, rozpaczy czy głodzie. Dodając do tego starania o medykamenty i żywność, handel wymienny, czy konieczność dbania o najmłodszych, podczas rozgrywki niejednokrotnie spotkamy się z poważnymi wyborami moralnymi i odczujemy ponurą atmosferę towarzyszącą w takiej sytuacji.

Ministerstwo Edukacji nie mogło wybrać lepiej. 11bit studios pokazało, że jeśli czyjaś gra ma trafić do programu polskich szkół, to właśnie ich

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że 11bit studios od samego początku wojny na Ukrainie było zaangażowane w pomoc ofiarom. Na początku polski deweloper przeznaczył wszystkie środki ze sprzedaży swojej antywojennej gry na Polski i Ukraiński Czerwony Krzyż, a następnie przekazał kilkadziesiąt tysięcy kluczy do swojej produkcji Radosławowi Stachowiakowi z serwisu Sekurak do rozdania za to, że CEO Securitum wpłacił 100 tysięcy złotych na ten sam szczytny cel.

This War of Mine niejednokrotnie wzbudzi w graczu wyrzuty sumienia, sprowokuje do licznych rozmyślań i podważania swoich działań oraz wywoła poczucie bezradności w niektórych sytuacjach. Biorąc pod uwagę podejmowanie decyzji, które mają wpływ na przebieg historii, oraz interaktywny aspekt tej produkcji, jest ona w stanie oddać wojenną atmosferę w wyjątkowy sposób, z czym nie poradziłoby sobie jakiekolwiek dzieło literackie. Dodanie produkcji 11bit studios do spisu lektur szkolnych to zatem jedna z najlepszych decyzji Ministerstwa Edukacji od lat. Grę możecie pobrać pod tym linkiem.

Źródło: gov.pl