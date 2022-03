Sekurak dołącza do pomagania Ukrainie. W ramach podzięki za ogromną darowiznę, polski wydawca i deweloper 11 bit studios przekazał mnóstwo kluczy na This War of Mine, które możecie odebrać za darmo.

Polski wydawca już w zeszłym tygodniu ruszył z akcją w celu pomocy Ukrainie, która jest atakowana przez Rosję, przeznaczając wszystkie środki ze sprzedaży swojej gry na Polski i Ukraiński Czerwony Krzyż. Warto przypomnieć, że jest to wyjątkowa, emocjonująca i przede wszystkim antywojenna gra, która jest pierwszą produkcją znajdującą się na liście lektur szkolnych.

Radosław Stachowiak z serwisu Sekurak przekazał ze swojej kieszeni 100 tysięcy złotych na ten sam szczytny cel. 11 bit studios w ramach wdzięczności przekazało portalowi zajmującemu się cyberbezpieczeństwem kilkadziesiąt tysięcy kluczy do gry, które możecie odebrać w pełni za darmo.

Kody są do wykorzystania na platformie GOG - można je wykorzystać przez następne dwa tygodnie, dokładnie do 15 marca. Po tym czasie klucze aktywacyjne nie będą już działać, jednak jeśli odbierzecie do wyznaczonego terminu, This War of Mine zostanie w Waszej kolekcji na zawsze.

Sekurak tym samym zachęca do pomocy Ukrainie, niezależnie w jaki sposób - wpłacając środki finansowe, chodząc na demonstracje czy nagłaśniając sprawę i zachęcając do pomocy inne osoby. Sekurak przypomina również, że polski deweloper prowadzi akcję do końca tego czwartku (3 marca) i przychód ze wszystkich zakupionych dodatków do This War of Mine również zostanie przeznaczony na Polski i Ukraiński Czerwony Krzyż.

Klucze możecie odebrać pod tym linkiem. Również zachęcamy do pomocy Ukrainie i winszujemy akcji Sekuraka oraz 11 bit studios.