11 bit Studios prezentuje nową grę i łączy siły ze Starward Industries

Konferencja Microsoftu na E3 to nie jedyne wydarzenie, które powinno zainteresować graczy, szczególnie tych z naszego kraju. Podczas PC Gaming Show dostaliśmy zapowiedzi dwóch gier produkowany w Polsce. Jest to nowy tytuł od 11bit Studios oraz nowy trailer gry The Invincible na podstawie prozy Stanisława Lema.

11 bit Studios wreszcie ujawniło projekt "Dolly"

11 bit Studios słynie z tworzenia gier, które podbijają serca graczy opowiadaną historią oraz mechaniką, a niekoniecznie jakością grafiki. Jednak spółka wraz ze swoim rozwojem zamierza tworzyć coraz bardziej rozbudowane gry należące do coraz wyższych kategorii, dlatego oczekiwania wobec nowych tytułów są bardzo wysokie. Kilka miesięcy temu zapowiedziano drugą odsłonę Frostpunka, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem graczy, a wczoraj podczas PC Gaming Show ujawniono projekt znany pod kodową nazwą "Dolly". The Alters, bo tak będzie brzmiał tytuł tej gry to historia Jana Dolskiego - pracownika fizycznego, doprowadzonego przez okoliczności do życiowego rozdroża. Po awaryjnym lądowaniu na odległej planecie, samotny Jan wpada w śmiertelną pułapkę. Jedyną nadzieją na przetrwanie jest sprowadzenie rąk do pomocy. Nie będąc do końca świadomy wagi tej decyzji, Jan musi stworzyć alternatywne wersje samego siebie - altersów!

Teraz nazwa kodowa tej gry pochodząca od sławnej owieczki Dolly, która została sklonowana nabiera o wiele więcej sensu. Trailer gry nie zdradza jednak jeszcze zbyt wiele na temat jej przebiegu. Znając 11 bit z pewnością będzie to bardzo nietypowa historia z trudnymi wyborami moralnymi. Wyraźnie widać też postęp w jakości grafiki jaki będzie oferował ten tytuł. Co ciekawe 11 bit Studios postanowiło wykorzystać nie tylko polskie nazwisko dla głównej postaci, ale nawet polską muzykę w postaci utworu "Black and White" zespołu Kombi, który został wykorzystany w trailerze. Niestety wiele więcej nie zdradzono, karta na Steam jest już dostępna, ale daty premiery nie zdradzono. Opis też jest raczej skąpy.

The Alters to gra o zmieniających życie momentach. Tych binarnych decyzjach, zapadających w ułamku sekund, ale mających wpływ na całe twoje życie. Gdy spojrzysz w głąb siebie, we własną przeszłość, odkryjesz, że jesteś kim jesteś jako suma wszystkich tych decyzji. A kiedy już to zrobisz, pojawi się fundamentalne pytanie: A CO, JEŚLI?

A co, jeśli bym odmienił swoje życie? A co, gdybym wybrał inną ścieżkę? Kim bym się stał? Co powiem innemu sobie? Czego nauczyłbym się od innego siebie samego, jeśli miałbym z nim okazję porozmawiać? A co, jeśli będę mógł porozmawiać z nimi kilkoma? A co, jeśli?

11 bit Studios inwestuje w Starward Industries

W czasie konferencji PC Gaming Show w systemie giełdowym ESPI pojawiła się też informacja na temat nawiązana współpracy wydawniczej 11 bit Studios ze Starward Industries. Ta druga spółka też jest notowana na giełdzie i co prawda do tej pory jeszcze żadnej gry nie wydała, ale w zaawansowanym stadium jest jej pierwszy projekt - The Invincible (Niezwyciężony) stworzony w oparciu o książkę Stanisława Lema. To właśnie ta gra zostanie na mocy nowej umowy wydana przez 11 bit Studios na platformy Steam, GOG, Xbox Series S/X oraz PlayStation 5. To jednak nie wszystko, 11 bit obejmie też udziały w Starward Industries, będzie to 75 000 akcji nowe emisji kupionych po 79 złotych (5,925 mln złotych) oraz 25 000 akcji odkupionych po 10 zł od prezesa Starward Industries. W rezultacie wydawca przejmie nieco ponad 5% udziałów w spółce.

Podczas konferencji pokazano też nowy gameplay z The Invincible bazujący już na wczesnej wersji beta gry. Jakość grafiki stoi na całkiem wysokim poziomie, a dbałość o detale w kwestii "analogowego" science-fiction stworzonego przez Stanisława Lema może budzić podziw. Sama historia też wydaje się bardzo intrygująca i powinna zainteresować graczy. Nie tylko tych, którzy przeczytali książkę i mają nieco szerszy obraz na temat tego co można spotkać na Regis III. Niestety przy okazji ogłoszono, że gra zadebiutuje dopiero w 2023 roku, wcześniej premiera planowana była na 2022 rok. Dokładną datę ustali wydawca, a z umowy wynika, że 11 bit Studios wspomoże Starward Industries również w testach jakościowych gry, więc można oczekiwać, że ta produkcja będzie naprawdę dopracowana.

Uwaga: Autor powyższej publikacji jest akcjonariuszem 11bit Studios i Starward Industries.