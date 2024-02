Nowy film z gwiazdą muzyki na Prime Video. Sama zapłaciła za film 20 mln dolarów

Już dziś na platformie Prime Video debiutuje film "This Is Me...Now: A Love Story" w reżyserii Dave’a Meyersa, z Jennifer Lopez w głównej roli. Produkcja ta to opowieść o miłości, która - jak zapowiada gwiazda - przemierza nie tylko ziemskie przestrzenie, ale także mistyczne sfery mitologii. Jennife...

Już dziś na platformie Prime Video debiutuje film "This Is Me...Now: A Love Story" w reżyserii Dave’a Meyersa, z Jennifer Lopez w głównej roli. Produkcja ta to opowieść o miłości, która - jak zapowiada gwiazda - przemierza nie tylko ziemskie przestrzenie, ale także mistyczne sfery mitologii. Jennifer Lopez wraz z reżyserem stworzyli atmosferę pełną emocji, która przeniesie widzów w podróż przez tajemnicze krajobrazy ich serc. Już zwiastun pokazuje, że nie będziemy mieli do czynienia z klasyczną produkcją.

Film Jennifer Lopez na Prime Video - zwiastun

Wedle oficjalnej zapowiedzi, film jest nie tylko opowieścią o miłości, ale również podróżą w głąb siebie, którą odbywa piosenkarka. W opisie czytamy, że to refleksyjne spojrzenie gwiazdy na własną drogę życiową, wypełnioną wyzwaniami i odkryciami. Jak widać na zwiastunie, "This Is Me...Now: A Love Story" to także wspaniała oprawa wizualna, z fantastycznymi kostiumami i zapierającą dech w piersiach choreografią.

This Is Me...Now: A Love Story - nowy film Prime Video

W rozmowie z Variety dowiadujemy się, że Jennifer Lopez planuje trzyczęściowy projekt o swojej miłosnej historii z Benem Affleckiem. Oferuje album „This Is Me...Now”, film muzyczny „This Is Me...Now: A Love Story” i dokument o jego tworzeniu. Film łączy fantastyczne elementy z gościnnymi występami m.in. Jane Fondy i Trevora Noaha. Lopez zaryzykowała finansowanie własnymi pieniędzmi, ostatecznie sprzedając projekt Amazonowi. Affleck wspierał ją podczas produkcji. Projekt ma na celu wyjaśnienie ich romantycznej przeszłości i teraźniejszości. Lopez twierdzi, że to nie koniec jej opowieści o miłości, ale nowy rozdział.

W obsadzie filmu znajdują się nie tylko Jennifer Lopez, ale także wielu znanych artystów, takich jak Fat Joe, Post Malone, Sofia Vergara, Jenifer Lewis, Jay Shetty, Sadhguru i Ben Affleck.