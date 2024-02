To już szósty sezon, a popularność serialu Netfliksa ciągle rośnie!

Szósty sezon "Formuła 1: Jazda o życie" zbliża się wielkimi krokami, a Netflix właśnie opublikował pierwszy zwiastun. W najnowszym sezonie fani ponownie będą mieli okazję zajrzeć za kulisy i przeżyć na nowo akcję - zarówno na torze, jak i poza nim - z sezonu F1 2023, z udziałem kluczowych postaci świata tego sportu. Twórcy obiecują jeszcze więcej emocji i niespodzianek, jeśli to w ogóle możliwe...

James Gay-Rees, producent nagrodzonego Oscarem dokumentu "Senna", pozostaje producentem wykonawczym obok Paula Martina, który wyprodukował film dokumentalny "Diego Maradona" z 2019 roku. Ich praca nad serialem Box-to-Box Films przyciąga od samego początku do dokumentu nie tylko fanów Formuły.

Formuła 1: Jazda o życie 6. sezon - zwiastun

Warto przypomnieć, że premiera piątego sezonu "Formuły 1: Jazda o życie" na Netfliksie w lutym 2023 roku przyciągnęła niemal 570 000 widzów w pierwszym tygodniu od debiutu na platformie - to o 40 procent więcej niż premiera sezonu czwartego w 2022 roku i najwięcej do tej pory dla tego serialu. Taka tendencja zwyżkowa sugeruje, że najnowszy szósty sezon serialu może cieszyć się jeszcze większą popularnością.

"Jazda o życie" odnosi coraz większy sukces, odgrywając kluczową rolę w otwieraniu Formuły 1 na nowe grupy odbiorców, w tym w USA, gdzie ponownie w tym sezonie odbędą się aż trzy wyścigi. To podróż, z której twórcy - Gay-Rees i Martin - są niezmiernie dumni, a także spełnieni, widząc jej wpływ na środowisko sportowe, o czym wspominają w materiale zza kulis sprzed roku dla oficjalnej strony Formuły 1. Jeśli jesteście fanami dokumentu, to gorąco zachęcam do zapoznania się z całym artykułem.

Formuła 1: Jazda o życie 6. sezon - data premiery

Premiera kolejnej serii popularnego show już 23 lutego 2024 roku, czyli w ostatnim dniu testów przedsezonowych na torze Bahrain International Circuit.