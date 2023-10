Lidlomix ze zmianą. Do tej pory była tylko w edycjach limitowanych

Moda na inteligentne roboty kuchenne rozlała się po Polsce i dziś nie ma chyba osoby, która chociaż nie słyszałaby o tym, czym jest Thermomix. Jednocześnie jednak, sprzęt Vorwerka jest niesamowicie drogi, więc nie ma się co dziwić, że na rynku bardzo szybko pojawiły się alternatywy.

Jedną z nich jest Monsieur Cuisine Smart, sprzedawany przez sieć dyskontową Lidl, który kosztuje ułamek ceny Thermomixa i który bardzo szybko zyskał w sieci przydomek "Lidlomix". Lidlomix umożliwia praktycznie wszystko to, co Thremomix, łącznie z wsparciem aplikacji i instrukcjami gotowania oraz wieloma przepisami w internetowej książce kucharskiej.

Teraz czarny Lidlomix można kupić w normalnej cenie

Robot kuchenny to zazwyczaj centrum całej kuchni, a przez swoje rozmiary zawsze jest elementem, który przyciąga uwagę. Dlatego też wiele osób chce, by urządzenie jak najlepiej pasowało do ich wnętrz. Producenci to wiedzą, dlatego często obok wersji standardowych pojawiają się modele specjalne w niespotykanych na co dzień kolorach. Dla Lidlomixa takim kolorem był czarny, który do tej pory był widziany tylko w limitowanych edycjach.

Jest to ruch, który wcześniej wykonała także firma Vorwerk i jego śladem czarny Lidlomix pojawił się w ofercie stałej i można go kupić w normalnej cenie bez żadnych dopłat. Wraz z nim dostaniemy też wszystkie dodatkowe akcesoria w kolorze - wkłady do gotowania, nasadki do ubijania czy wszelkiego rodzaju nakładki. Urządzenie dostępne jest w sklepie internetowym od dziś (23 października) w cenie 2499 zł.

Wciąż jest to więc całkiem sporo pieniędzy, jednak patrząc na to, że za Thermomix trzeba zapłacić prawie 6 tysięcy złotych, nie ma się co dziwić, że Monsieur Cuisine Smart cieszy się taką popularnością.