To jak za darmo. Lidlomix z olbrzymią przeceną

Smart urządzenia zawładnęły wieloma aspektami naszego życia. W mieszkaniach i domach mamy systemy smart home, nasz samochód możemy otworzyć smartfonem, a w kuchni - inteligentny robot kuchenny. W tej mierze w polskich domach ścierają się dwie główne marki. Jest to oczywiście Thermomix i Monsieur Cuisine Smart, czyli sprzedawany w popularnym dyskoncie "Lidlomix".

Oba mają zbliżone do siebie funkcje i oba pozwalają na wygodne i łatwe gotowanie. Dzięki wbudowanej książce z przepisami i aplikacji mobilnej możemy dzięki nim kupić odpowiednie składniki, a następnie urządzenie przeprowadzi nas przez cały proces gotowania, łącznie z np. odważeniem odpowiednich elementów.

Oczywiście, duża część popularności Lidlomixa to jego niższa względem Thermomixa cena. Jeżeli ktoś szukał takiego urządzenia do swojego domu - teraz może je znaleźć w jeszcze niższej cenie.

Lidlomix z olbrzymią promocją w Lidlu

Black Week zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim - klasyczne zagrania firm, mające przekonać nas, że oto jesteśmy świadkami wielkich obniżek. Jednak w tym wypadku cena Lidlomixa naprawdę idzie mocno w dół. Będzie on bowiem kosztował o 700 złotych mniej, czyli 1799 zł. Promocja trwać będzie jednak tylko dwa dni - 24 i 25 listopada. Oprócz Lidlomixa przecenionych będzie też wiele urządzeń elektronicznych, jak ekspress do kawy, słuchawki czy soundbar.

Dodatkowo, od poniedziałku, 13 listopada klienci sklepów Lidl Polska mogą wziąć udział w „Lidloterii prezentowej”, w której codziennie od 6:00 do 21:59 co godzinę można wygrać wartościowe nagrody. Do wygrania są między innymi telefon Apple iPhone 14, konsola do gier Playstation 5 czy właśnie wspomniany Lidlomix, a do tego - nagrody pieniężne. Warunkiem jest zrobienie zakupów za minimum 99 zł do 13 grudnia i zachowanie paragonu. Szczegóły akcji znajdują się tutaj.