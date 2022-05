Oto nowy RPG od Techlandu. Pomagają przy nim twórcy Wiedzmina.

Polskie studia developerskie pokroju takie jak CDP, Techland czy 11bit Studios na stałe ustaliły swoją pozycję w świadomości nie tylko polskich, ale także zagranicznych graczy jako topowe marki branży. Owszem, nie obyło się bez wpadek, ale nie można odmówić, że dziś gry wideo są jednym z głównych polskich towarów eksportowych. Dlatego też fani na całym świecie zwracają bardzo dużą uwagę na to, co ogłaszają Polacy, ponieważ jest duża szansa, że będziemy mieli do czynienia z kolejnym, globalnym hitem. Tak właśnie dzieje się w przypadku Techlandu, który po udanej premierze Dying Light 2 zabiera się za kolejną superprodukcję. Ogłasza przy tym nabór talentów, podbierając developerów pracujących przy naprawdę klasowych tytułach.

Techland zbiera dream team do nowego projektu

Jak możemy przeczytać na oficjalnym Twitterze Techlandu, firma przygotowuje się do stworzenia nowej, wysokobudżetowej gry, która ma być erpegiem akcji z otwartym światem osadzonym w klimatach fantasy.

Co więcej, z informacji dostępnych na Gamespocie wynika, że Techland do produkcji nad tytułem zatrudnia osoby, które wcześniej pracowały przy światowych hitach. W zespole mają znaleźć się m.in. Arkadiusz Borowik (odpowiadał za fabułę Wiedźmina 2 i 3, Bartosz Ochman (współtworzył otwarty świat w Wiedźminie 3 i Cyberpunku), Kevin Quaid (animacje w Horizon Zero Dawn) czy Mario Maltezos (dyrektor kreatywny w Mad Max). Oprócz tego na stronie producenta wymienione jest ponad 70 stanowisk, na które developer aktywnie rekrutuje. Szukani są przede wszystkim animatorzy, artyści oraz specjaliści od designu, co pozwala sądzić, że gra położy bardzo duży nacisk na warstwę wizualną. Niestety oprócz tego nie wiemy praktycznie nic, a patrząc, że dopiero rozpoczyna się proces rekrutacji, nie jest pewne, czy gra wyjdzie nawet na obecną generację konsol.

Nie przeszkadza to jednak fanom, którzy zaczęli szukać wskazówek odnośnie tego, w jakim świecie osadzona będzie nowa produkcja, badając grafikę, którą Techland wrzucił do sieci. Oczywiście, trzeba pamiętać, że w takim przypadku nawet pierwsze trailery mogą mieć niewiele wspólnego z grą (ekhm, Cyberpunk 2077), ale na pewno w takich próbach odgadywania jest jakiś element zabawy. W tym wypadku widzimy kulturowy miszmasz czegość co w wygląda na tropikalny las i aztackie budownictwo, przemieszane m.in. z rzymskimi kolumnami, bądź pozostałościami akweduktu. Niewiele więc mówi to o klimacie całej gry, więc trzeba na słowo uwierzyć zapewnieniom z materiału prasowego, że Techland ma "ambicje wprowadzenia zupełnie nowego IP, znacznie różniącego się od produkcji, które wydawaliśmy w ostatnich latach".

Jak myślicie, o czym będzie nowa gra?