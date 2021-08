Tajemniczy Projekt 8 to Frostpunk 2

Twórczość 11bit Studios to doskonały przykład na to, że nie potrzeba ogromnych budżetów aby zrobić grę, która jest unikatowa i zostanie doceniona. Studio rośnie wraz ze swoimi tytułami, najpierw z świetnym This War of Mine, a później Frostpunkiem, które zadebiutował w 2018 roku i do tej pory sprzedał się w ponad 3 mln egzemplarzy. W sierpniu studio miało zaprezentować kolejną nową grę, która do tej pory była znana pod kodową nazwą Projek 8. Miała to być największa i najbardziej rozbudowana gra w historii 11bit Studios i wczoraj okazało się, że będzie to Frostpunk 2.

Frostpunk 2 to kontynuacja gry będącej niezwykłym połączeniem city-buildera, strategii, survivalu i symulatora społeczeństwa. Historia w sequelu rozpoczyna się 30 lat po apokaliptycznej burzy śnieżnej, kiedy Ziemia nadal opanowana jest przez wieczną zimę i wszechogarniający mroźny klimat. Gracz wciela się w rolę przywódcy miasta, które do przetrwania i rozwoju stale potrzebuje zasobów i gdzie ekspansja oraz poszukiwanie nowych źródeł energii są nieuniknione. Po erze węgla, podbój mroźnego Frostlandu w celu rozwoju przemysłu naftowego wydaje się być nową nadzieją na przeżycie dla resztek ludzkości. Zmiany jednak nie przychodzą łatwo. Nie każdy w różnorodnym i rozwarstwionym społeczeństwie zgodzi się na nowy kierunek rozwoju.

Frostpunk 2 będzie znacznie bardziej rozbudowany

Frostpunk 2 ma być znacznie bardziej robudowaną grą niż pierwsza odsłona, która i tak zebrała bardzo wysokie noty. Zespół pracujący nad tytułem jest znacznie większy (70 osób), a gra ma otrzymać szerszy wachlarz wyborów i decyzji, które gracz może podejmować i mierzyć się z ich konsekwencjami. Patrząc nad komentarze pod trailerem, który obejrzało już ponad 200 000 osób, oczekiwania graczy są bardzo duże. Jakub Stokalski, współreżyser gry tak mówi o kluczowej wizji:

„Naszym celem jest dostarczenie graczom doświadczenia, które znacznie wykracza poza oryginalnego Frostpunka. Z wciąż rosnącym zespołem liczącym prawie 70 osób, mamy więcej siły roboczej, aby skupić się na wszystkich aspektach gry: skali, poziomie wyszlifowania czy jakości doświadczenia gracza, niemniej naszą główną ambicją jest stworzenie czegoś więcej niż tylko kontynuacji. To, czego gracze powinni oczekiwać, to szeroki wachlarz wyborów, wolność w kształtowaniu społeczeństwa i miasta na swój sposób, oraz poniesienie konsekwencji swoich decyzji. Frostpunk 2 bazuje na konfliktach z poprzedniej części: przetrwanie kontra wartości ludzkie, życie kontra arktyczny mróz. Dodaje jednak, co najważniejsze, nową warstwę obecną w wielu aspektach gry – czy to w polityce, społeczeństwie, czy też postępie technologicznym – konflikt między ludźmi a ich własną naturą”.

Frostpunk 2 - data premiery jeszcze nie jest znana

Niestety 11bit Studios poskąpiło nam informacji na kiedy planowana jest premiera nowej odsłony Frostpunka. Według Jakuba Stokalskiego gra jest jeszcze na wczesnym etapie produkcji, więc można oczekiwać, że tytuł zadebiutuje najwcześniej w przyszłym roku. Jeśli nie chcecie przegapić tej premiery to już teraz możecie dodać go do swojej listy życzeń między innymi na Steam i GOG.

Jeśli natomiast nie mieliście jeszcze przyjemności zapoznać się z tą serią, to teraz jest ku temu świetna okazja, na Steamie trwa właśnie darmowy weekend i można przez 3 dni zagrać w pierwszego Frostpunka za darmo.