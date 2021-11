Gdyby ktoś mnie zapytał ile powstało dodatków do The Sims 2, The Sims 3 lub The Sims 4, nie byłbym w stanie podać nawet orientacyjnej liczby zbliżonej do prawdziwej. Jednak The Sims (1) jest mi tak bliską grą, że nie tylko pamiętam ile wydano dodatków, ale także jakie tytuły nosiły i w jakiej kolejności się pojawiały. A to bardzo ważne, bo należało je instalować właśnie w tej kolejności. Po latach postanowiłem uzupełnić (straconą) kolekcję, dlatego nabyłem gry na nośnikach CD, ale brakuje mi jeszcze "Zwierzaków" by ją domknąć. Gra jest dostępna, lecz nie potrafiłem się za to ostatnio zabrać. Chyba nadszedł czas, bym to zmienił.

FeeeSO czyli darmowe The Sims Online, które działa!

Moją uwagę zwrócono ostatnio na bardzo ciekawy projekt. Jeden wywodzi się z drugiego, więc można uznać za wspólny szyld, choć w praktyce są to dwie różne rzeczy. FreeSO to bowiem znana od kilku lat aplikacja i projekt, dzięki którym możemy zagrać w dość mało znane, ale niezapomniane The Sims Online. To całkowicie darmowe rozwiązanie, które można pobrać ze strony, utworzyć konto zalogować się na nie i grać. Wspierane są Windows 7 i nowsze, a także macOS. Grafiki nie zostały ulepszone, ale pojawił się zupełnie nowy silnik, który pozwala obserwować wydarzenia z dowolnej perspektywy, ponieważ całość traktowana jest jak klasyczna mapa 3D. Ci, którzy grali w The Sims na pewno pamiętają, że mieliśmy opcję obrotu widoku, ale w sposób skokowy, nie płynny.

Simitone, czyli The Sims na nowym silniku

Dla innych o wiele ciekawiej może jednak brzmieć opis innego projektu, który nazwano Simitone. Bazuje on na FreeSO, ale pozwala uruchomić klasyczną wersję The Sims z użyciem nowoczesnego silnika. W tym przypadku nie zagramy jednak od razu i za darmo, jeśli nie posiadamy kopii gry. Autorzy projektu dostarczają bowiem tylko pliki silnika, a pozostałe elementy należy uzupełnić na własną rękę. Autorzy nie ukrywają też, że nie wszystkie elementy gry działają jak należy, a co więcej nie są i nie będą oficjalnie wspierane inne platformy niż Windows.

Currently does not support the entire Fame career track, saving on vacation and a few other important things. While all objects run, many of them have bugs that can make certain lot types unplayable. For current development progress, see this issue.

To, co najbardziej cieszy, to pełne wsparcie dla nowych systemów operacyjnych oraz ekranów o wysokich rozdzielczościach. Uruchamiając The Sims kilkadziesiąt (ale to było dawno) lat temu decydowaliśmy się na typową dla ekranów CRT rozdzielczość np. 1024×768, więc dzisiejsze panele (144p czy nawet 2160p) byłyby wyzwaniem. Usprawniona wydajność i oświetlenie, a także obsługa wyższych częstotliwości odświeżania sprawiają, że The Sims może wrócić do łask. Ja wiem, że na pewno przy najbliższej okazji wrócę do gry.