Remake to słowo, które znają chyba wszyscy współcześni gracze. Ale skoro nostalgia tak dobrze się sprzedaje, dlaczego by czasem nie wrócić do przeszłości i nie pobawić się przy... demake'ach: czyli wersjach bardziej współczesnych gier, które przygotowano z myślą o starszej technologii i rozwiązaniach sprzed lat? Ano właśnie: to rozwiązanie mniej popularne komercyjnie - bo dziejące się głównie w strefie fanów, ale efekty i interpretacje potrafią być naprawdę ciekawym doświadczeniem. Jednym z najpopularniejszych przedstawicieli gatunku wydaje się być wydany przed ponad dekadą demake Left 4 Dead, z dopiskiem Pixel Force, w ramach którego to przeniesiono uwielbiany FPS w erę... 8bitów:

Ale pikselowe szaleństwo to jeszcze nie koniec. Coraz więcej uznania zyskują polygony w starym wydaniu, czyli takim rodem z ery pierwszego PlayStation. I właśnie na taką interpretację może liczyć Bloodborne, którego oficjalna premiera zostałą zapowiedziana na 31 stycznia przyszłego roku. Gra wygląda... intrygująco, topornie, ale myślę, że wszyscy fani produkcji From Software sprawdzą tę perełkę chociażby z czystej ciekawości.

Nie ukrywam, że sam nie należę do wielkich miłośników ich gier — to najzwyczajniej nie jest moja bajka. Ale zgodnie z zasadą grałem nim to było modne, już we wczesnych latach dwutysięcznych zetknąłem się z ich produkcjami. Bo From Software debiutowało właśnie na pierwszym PlayStation, gdzie wyprodukowali gry takie jak Shadow Tower, trzy odsłony King's Field czy oparte na licencji popularnej mangi Spriggan: Lunar Verse. Ciekawe czy ekipa pracująca wtedy nad grami na widok demake'u stworzonego kilka generacji sprzętowych później Bloodborna uśmiechie się i przytaknie, że właśnie tak by podeszli do tematu, gdyby to było ich dzieło przed laty? ;-)