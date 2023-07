Kup skarpetki z Simsów i ratuj konie razem z Electronic Arts

EA nawiązało współpracę z fundacją Viva! – kupując skarpetki z najnowszego dodatku do The Sims 4 wspierasz walkę o godny byt zwierząt hodowlanych.

Od premiery The Sims 4 minęło już 9 lat, a gra wciąż otrzymuje rozszerzenia i dodatki, sprawiające, że symulator życia od EA wciąż utrzymuje się na fali. Już 20 lipca gracze będą mogli nabyć nowe DLC Ranczo, skupiające się na rozwoju gospodarstwa rolnego i opiece nad końmi. Z tej okazji Electronic Arts nawiązało współpracę z organizacją Viva! – dzięki niej możecie zaopiekować się także prawdziwymi wierzchowcami.

Ratuj konie z EA i Viva!

Viva! to międzynarodowa fundacja ruchu na rzecz zwierząt. Misją organizacji jest działalność charytatywna oraz edukacyjna, w zakresie opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub skrzywdzonym przez właścicieli, a także wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska. Jedną z inicjatyw fundacji jest akcja Ratuj konie, niosąca pomoc koniom maltretowanym, zaniedbanym i skazanym na ubój. Viva! walczy także z procederem wielogodzinnych i męczących transportów zwierząt, łamiących ustawy o ich ochronie.

Źródło: VIVA!

Działania fundacji wymagają jednak zewnętrznego finansowania, dlatego Viva! podjęła współpracę z Electronic Arts, by w ramach akcji charytatywnej zebrać środki na działalność statutową, a przy okazji promować najnowszy dodatek do The Sims 4.

Simsowe skarpetki od polskiego producenta

Podmioty w kooperacji z polską firmą KABAK przygotowały limitowaną edycję skarpetek z motywami dodatku Ranczo – dochód z nich zostanie przekazany na poczet niesienia pomocy nie tylko poszkodowanym koniom, ale także innym zwierzętom chronionym przez fundację.

„Cieszymy się bardzo ze współpracy z twórcami kultowej gry The Sims. Zarówno ze wsparcia finansowego, bez którego nie da się pomagać zwierzętom, jak również z możliwości dotarcia do nowej grupy osób z prozwierzęcym przekazem. Bardzo ważne było dla nas, że gra oferuje rozrywkę, która promuje pozytywne zachowania wobec zwierząt” – Cezary Wyszyński, prezes Fundacji Viva!

Jak wspomóc akcję? Wystarczy, że kupicie simsowe skarpetki z oficjalnego sklepu fundacji Viva!, a wasze środki przyczynią się do ratowania pokrzywdzonych zwierzaków.

Źródło: Viva!

Jeśli zaś chodzi o sam dodatek do The Sims 4, to przeniesie on graczy do lokacji rodem z amerykańskiej prowincji i pozwoli skupić się budowaniu relacji z czworonożnymi przyjaciółmi. Dodatek wyceniony na 189 zł będzie dostępny na PC, Mac i konsolach od 20 lipca.

Zainteresowani wsparciem fundacji, którzy nie chcą kupować simsowych skarpetek, mogą przekazać 1,5% podatku, lub przesłać środki w formie przelewu. Wszelkie informacje znajdziecie pod tym adresem.

