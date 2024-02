Internetowy fenomen który śledziły miliony powraca. Możemy przeżyć te emocje jeszcze raz!

Nie ukrywam że byłem zszokowany czytając, że od czasu gdy wybuchło szaleństwo związane z Twitchem grającym w Pokemony minęło już 10 lat. Ale faktycznie - gdy się nad tym zastanowić, tak mogło być. To trochę jak w tych wszystkich meme'ach w których widzimy: co wydaje nam się że było dziesięć lat temu (nasze dzieciństwo i młodość) vs. co faktycznie było 10 lat temu (ani dzieciństwo, ani młodość).

Ale skoro jest taka piękna, okrągła, rocznica, to twórcy Twitch Plays Pokemon postanowili ją równie pięknie świętować. Jak grając w Pokemony na Twitchu, rzecz jasna. Tym razem jednak porzucili emulatory na rzecz sprzętu Nintendo i oryginalnego kartridża!

Twitch ponownie gra w Pokemony. Tym razem na konsolach Nintendo, a nie emulatorze

Powrót by świętować dziesiątą rocznicę jednego z najwiekszych fenomenów jakie pamięta współczesny internet wydawał się naturalnym krokiem ze strony twórców kanału Twitch Plays Pokemon. Dla tych którzy nie śledzili tego szaleństwa kilka słów wyjaśnienia. Tym razem nie chodzi o to, że jeden ze streamerów na oczach publiczności po prostu przechodzi grę. Twitch Plays Pokemon to... dosłownie społeczność platformy wydająca polecenia w grze za pośrednictwem czatu. Wpisując komendy na czacie wydają polecenia postaci. Twitch Plays Pokemon postanowił powrócić do najbardziej szalonego stylu zabawy, czyli tzw. "anarchii". W praktyce oznacza to nie mniej, nie więcej, a tyle, że gra będzie przyjmować wszystkie komendy w porządku chronologicznym.

Twitch Plays Pokemon 2024

Jak można się spodziewać, prowadzi to do ogromnego chaosu, ale... tak właśnie dekadę temu rozpoczęła się ta zabawa. Dopiero po jakimś czasie twórcy zdecydowali się na zmianę systemu wydawania poleceń na taki bardziej "demokracyjny". Użytkownicy głosowali jakie komendy i ruchy mają być wydane w dalszej kolejności. W ten sposób udało się nieco ogarnąć ten chaos i faktycznie ruszyć dalej z przygodą.

Tym razem wielką rewolucją jest jednak fakt, że cała zabawa odbywa się na urządzeniach Nintendo. Twitch Plays Pokemon pożegnał emulator Game Boya, a zamiast niego wszystko uruchomione zostało na adapterze Super Game Boy podpiętym do 16 bitowej konsoli Super Nintendo Entertainment System. Dlatego też wszystko obserwujemy z nostalgicznej perspektywy błyszczącego telewizora CRT.

Powrót do początków przygody, ale twórcy planują znacznie więcej!

Podobnie jak dekadę temu, tym razem również całe to szaleństwo rozpoczyna przygoda w Pokemon Red. Twórcy kanału mówią jednak wprost, że to dopiero początek wielkiego świętowania dziesiątej rocznicy. I krok po kroku chcą zaserwować emocje związane z przechodzeniem wszystkich głównych odsłon na zupełnie nowym sprzęcie.

Najważniejszym pytaniem na dziś pozostaje to, ile czasu tym razem zajmie przejście pierwszych Pokemonów? Ostatnio było to 16 dni z hakiem. Czy uda się pobić ten rekord?