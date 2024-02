Ten serial może powtórzyć sukces Dark. Netflix szykuje mroczny hit science-fiction!

Dark był wielkim sukcesem. Pora na powtórkę?

Serial Dark bardzo szybko stał się jednym z głównych hitów stworzonych przez Netflix. Niemiecki thriller science-fiction, który zadebiutował w grudniu 2017 roku i składa się z trzech sezonów, całkowicie porwał widzów. Twórcą tego serialu jest Baran bo Odar, a scenarzystą — Jantje Friese.

Źródło: Netflix

Akcja Dark rozgrywa się w małym miasteczku Winden, gdzie tajemnicze zniknięcie dzieci odkrywa skomplikowaną sieć powiązań między czterema rodzinami, które rozciąga się przez różne epoki czasowe. Bohaterowie odkrywają tajemnice swojej przeszłości, związki między sobą oraz wpływ zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości, na ich teraźniejszość. Serial łączy w sobie elementy science fiction, thrillera psychologicznego i zagadki kryminalnej. Jednym z charakterystycznych elementów jest koncept podróży w czasie, który stanowi kluczową część fabuły. Historia jest pełna zawiłych zwrotów akcji, tajemniczych wydarzeń i zaskakujących powiązań między postaciami.

Dark jest bardzo ceniony przez widzów głównie ze względu na swoją wciągającą i dość zawiłą fabułę, świetnie napisane postaci oraz mistyczną atmosferę. Serial oferuje głębokie refleksje nad czasem, losami i konsekwencjami naszych działań. Ponadto, stylowa reżyseria i świetna gra aktorska dodają mu dodatkowego uroku. Widzowie chwalą również Dark"za jego zdolność do poruszania głębokich tematów, trzymając ich w napięciu przez cały czas trwania serialu. Dodatkowo, unikalne podejście do opowiadania historii poprzez skomplikowane skoki czasowe sprawia, że serial ten wyróżnia się spośród innych produkcji tego gatunku.

Źródło: Netflix

Można jednak z czystym sumieniem przyznać, że żadna niemiecka produkcja po Dark nie odniosła już takiego sukcesu — ani nawet podobnego. Możliwe jednak, że ta passa wkrótce się zakończy — Netflix kolejny raz pokazuje serial pod tytułem The Signal, który może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Źródło: Netflix

The Signal powtórzy sukces Dark? Niemiecki thriller science-fiction zapowiada się świetnie!

The Signal to nowy niemiecki serial produkcji Netflix, który również jest reprezentantem gatunku thrillera science-fiction. Tutaj zamiast podróży w czasie w dość strasznym miasteczku mamy za to motyw misji kosmicznej, która jednak budzi równie spory niepokój.

Źródło: Netflix

The Signal przedstawia historię, w której po zakończeniu swojej misji na ISS, astronautka nagle znika w tajemniczych okolicznościach. Z niewyjaśnionych powodów nie powraca do domu, co pogrąża w rozpaczy jej męża i córkę. Sven postanawia rozpocząć własne dochodzenie, odkrywając wkrótce, że podczas misji kobieta odkryła coś niezwykłego. W swoim zrozpaczeniu, Sven podąża za serią zagadek pozostawionych przez zaginioną, które stopniowo prowadzą go do odkrycia wielkiej tajemnicy, stawiając go jednocześnie w obliczu zagłady świata.

Źródło: Netflix

Brzmi zachęcająco? Florian David Fitz występuje w głównej roli oraz — co ciekawe — jest autorem scenariusza. Oprócz niego na ekranie zobaczymy takich aktorów jak Yuna Bennett, Peri Baumeister, Hadi Khanjanpour, Sheeba Chadha, Katharina Schüttler, Nilam Farooq, Meret Becker i gościnnie Katharina Thalbach. 4-odcinkowy serial pojawi się na Netfliksie już 7 marca, także do premiery został równy miesiąc. Czekacie? Najnowszy zwiastun możecie obejrzeć poniżej.

Źródło, grafika wyróżniająca: Netflix